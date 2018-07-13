УЗГА представил вертолёт Bell-407 с медицинским модулем‍ отечественного производства

На «Иннопроме» между правительством Свердловской области, Национальной службой санитарной авиации, УЗГА и Оптико-механическим заводом было подписано соглашение о развитии санитарной авиации в области.

Речь идёт о медицинских вертолётах, которые будут перевозить больных из удалённых районов, пострадавших в ДТП, недоношенных детей и беременных.

— Сегодня представлен вертолёт, который собран в Екатеринбурге на заводе гражданской авиации, локализовано производство, и мы как эксплуатанты — компания, которая занимается санитарной авиацией, — будем его использовать здесь на территории Свердловской области, а дальше будем расширять границы — на территории России, — рассказал член совета директоров компании Национальной службы санитарной авиации Иван Яценко.

На стенде Уральского завода гражданской авиации представлен тот самый вертолёт, о котором идёт речь. Как рассказал представитель УЗГА Алексей Косицин, этот вертолёт заступит на дежурство в Екатеринбурге уже в конце июля — начале августа.

Медицинское оборудование для вертолёта производит Уральский оптико-механический завод.

— Вертолёты в медицинском варианте мы никогда не производили, — рассказал Алексей Косицин. — Это первый медицинский вертолёт. Он будет летать в Свердловской области, его покупает Национальная служба санитарной авиации по заказу Министерства здравоохранения.

Руководитель Северо-западного филиала Национальной службы санитарной авиации Дмитрий Козырев рассказал, что они купят три вертолёта, которые будут базироваться в Екатеринбурге, Ивделе и Краснотурьинске.

— И плюс УЗГА изготовит 30 вертолётов, которые будут по России работать, и мы будем их эксплуатировать — мы об этом договорились, — рассказал Дмитрий Козырев.

Внутри вертолёт устроен как палата реанимации.

— Всё оборудование, которое в нём находится, гарантированно сохранит жизнь пациенту во время эвакуации, — рассказалДмитрий Козырев. — Мы выполняем две основные задачи. Первая — это оказание скорой медицинской помощи в экстренной форме — в основном это пострадавшие в ДТП. То есть нужно прилететь, на месте попытаться человека вернуть к жизни и сделать всё необходимое, чтобы как можно быстрее его можно было доставить в нужное учреждение. Вторая задача — это эвакуация из отдалённых регионов, там, где нет никакой помощи. Время готовности у врачей санитарной авиации 10 минут — в течение этого времени они должны вылететь на место.

Стоимость вертолета более 250 млн. рублей 250, оборудование внутри отдельно стоимость оборудования вертолета составляет 6,5-7 миллионов рублей.