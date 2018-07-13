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Фотофакты

Строительство судов на СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о строительстве судов на новом судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).

  •  © Фото с сайта dcss.ru

+10 фото!

1. Сборка секций докового комплекса «Звезда» проекта 23380 и судов снабжения пр. IBSV 10022 в блоке корпусных производств:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

2. Секция днища судна снабжения проекта IBSV 10022:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

3. Собранная секция поступает в окрасочную камеру:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

4. Затем готовые секции перемещают на открытый стапель:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

5. Идёт подготовка к стыковке секций головного судна снабжения:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

6. Сборка головного судна снабжения проекта IBSV 10022 для «Роснефти»:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

7. На другой части стапеля идёт сборка днищевых секций докового комплекса «Звезда»:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

8. 9. 10. Секции докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России:

  •  © Фото с сайта dcss.ru
  •  © Фото с сайта dcss.ru
  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, плавучий док, «Звезда», 23380, ледокольное судно, IBSV 10022
  • Нет аватара Clausson
    13.07.1814:09:17

    Как, уже!    

    Помню жаркие споры в 2006-2007 годах. Зачем дескать тратить там миллиарды, у корейцев с китайцами все равно будет дешевле заказать постройку… За это время произошло очень много. И самое главное у нас мозги стали другие, мы иначе стали думать — это факт.

    Отредактировано: Clausson~14:12 13.07.18
    #1051675
    • Нет аватара 0SD0S
      13.07.1814:21:42

      И ещё — новые технологии, новые компетенции. Если начнут строить быстро и качественно, то не нужны будут корейцы с китайцами.

      #1051679
      • Нет аватара mik88
        13.07.1815:32:14

        Корейцы с китайцами построят конечно, что угодно, но могут и отказать(вспомните «Мистрали»). Поэтому «сама, сама.».

        И какой разительный контраст с «Восточной верфью», которая тут же рядышком через залив во Владивостоке, а там «пароходы» собирают чуть ли не на коленке.Поизносилась и устарела инфраструктура в стране в целом. Все требует модернизации. И конечно такой завод, как «Звезда» не может не радовать.

        #1051703
  • Иван Кротов Иван Кротов
    13.07.1814:09:37

    Большая верфь, это большой потребитель ресурсов. А сколько там людей работают?

    #1051676
    • A_SEVER A_SEVER
      13.07.1814:34:22

      А сколько там людей работают?
      Не знаю сколько сейчас, а всего будет работать около 7 тысяч человек.

      #1051682
  • Влади75 Влади75
    13.07.1815:16:59

    Людям нужна работа.Молодцы,хорошее дело.

    #1051696
  • Нет аватара cherev
    13.07.1815:19:21

    Классс!

    #1051698
  • Нет аватара Мурман
    13.07.1815:29:26

    Не иначе стали думать, я как большинство народа в России так думал всегда только наша элита стала теперь думать как народ осознали что там на западе они некому не нужны. Новости +. Желаю удачи всем корабелам России. Так держать.И это факт.

    #1051702
    • alex4spb alex4spb
      13.07.1815:41:41

      наша элита стала теперь думать как народ
      вы очень хорошо думаете о нашей «ылите», предполагая что ни таки думают о народе…

      Мой народ -- моя родня.

      Я без мыслей об народе

      Не могу прожить и дня!..

      Утром мажу бутерброд --

      Сразу мысль: а как народ?

      И икра не лезет в горло,

      И компот не льется в рот!

      Ночью встану у окна

      И стою всю ночь без сна --

      Все волнуюсь об Расее,

      Как там, бедная, она?

      ©

      Отредактировано: alex4spb~15:42 13.07.18
      #1051706
  • Нет аватара malikszh
    13.07.1816:57:44

    Медленно дав месяц назад был же фото так лежали

    #1051729
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