Строительство судов на СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о строительстве судов на новом судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).





© Фото с сайта dcss.ru

+10 фото!

1. Сборка секций докового комплекса «Звезда» проекта 23380 и судов снабжения пр. IBSV 10022 в блоке корпусных производств:



© Фото с сайта dcss.ru

2. Секция днища судна снабжения проекта IBSV 10022:



© Фото с сайта dcss.ru

3. Собранная секция поступает в окрасочную камеру:



© Фото с сайта dcss.ru

4. Затем готовые секции перемещают на открытый стапель:



© Фото с сайта dcss.ru

5. Идёт подготовка к стыковке секций головного судна снабжения:



© Фото с сайта dcss.ru

6. Сборка головного судна снабжения проекта IBSV 10022 для «Роснефти»:



© Фото с сайта dcss.ru

7. На другой части стапеля идёт сборка днищевых секций докового комплекса «Звезда»:



© Фото с сайта dcss.ru

8. 9. 10. Секции докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России:



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru