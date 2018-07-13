Строительство судов на СК «Звезда»
Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о строительстве судов на новом судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).
+10 фото!
1. Сборка секций докового комплекса «Звезда» проекта 23380 и судов снабжения пр. IBSV 10022 в блоке корпусных производств:
2. Секция днища судна снабжения проекта IBSV 10022:
3. Собранная секция поступает в окрасочную камеру:
4. Затем готовые секции перемещают на открытый стапель:
5. Идёт подготовка к стыковке секций головного судна снабжения:
6. Сборка головного судна снабжения проекта IBSV 10022 для «Роснефти»:
7. На другой части стапеля идёт сборка днищевых секций докового комплекса «Звезда»:
8. 9. 10. Секции докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России:
Фото с сайта dcss.ru
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