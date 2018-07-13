Центр обработки металла для судоремонта запущен в Приморье
Производство широкого спектра металлоконструкций создал на территории Приморского края резидент свободного порта Владивосток — ООО «Морской технический центр». В Находке создано высокопроизводительное и конкурентоспособное предприятие для производства крупногабаритных металлоконструкций и последующей секционной сборки корпусов кораблей и судов.
Здание цеха оборудовано кранами грузоподъемностью от 5 до 50 тонн, здесь же установлены станки, система автоматической сварки, машина газокислородной и плазменной резки и иное оборудование.
Основным рынком сбыта металлоконструкций ООО «Морской технический центр» является Приморский край, Сахалинская область, Курилы.
Компания уже приступила к выпуску продукции и предполагает наращивать объемы производства до 300 тонн металлоконструкций в месяц.
«В дальнейшем планируем ежемесячно выпускать 800 тонн металлоконструкций и до 1500 тонн крупногабаритных толстостенных конструкций из листовой стали, а также расширить номенклатуру выпускаемых изделий для наращивания объемов судоремонта и судостроения», — добавляет резидент СПВ.
Такой темп возможен за счёт двусменного режима работы: штатным расписанием предусмотрено создание новых 275 рабочих мест.
13.07.1816:27:52