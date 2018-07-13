Набережную с маяком открыли на юге Москвы

На юге Москвы на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыли благоустроенную по проекту архитектурного бюро Wowhaus набережную протяженностью 700 метров. В дальнейшем планируется ее продлить, после чего протяженность набережной составит 1,5 километра.

Набережная была оформлена в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками, а также маяком и арт-объектами.

Набережную планируется продлить до 1,5 километра. Специалисты работают над 30 километрами набережных, при этом благоустройство территорий ведется не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.