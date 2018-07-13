Набережную с маяком открыли на юге Москвы
На юге Москвы на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыли благоустроенную по проекту архитектурного бюро Wowhaus набережную протяженностью 700 метров. В дальнейшем планируется ее продлить, после чего протяженность набережной составит 1,5 километра.
Набережная была оформлена в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками, а также маяком и арт-объектами.
Набережную планируется продлить до 1,5 километра. Специалисты работают над 30 километрами набережных, при этом благоустройство территорий ведется не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.
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- Великоросс
- 13.07.201814:19
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13.07.1815:06:00
13.07.1815:37:33 Набережная является частью нового жилого комплекса «Ривер Парк», который строит корпорация AEON, владевшая раньше Московским ССЗ и Верфью Братьев Нобель.
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13.07.1815:55:28 ну, это если брать крайних двух и сравнивать их между собой.
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