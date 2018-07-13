Добавить статью
Города и сёла России

Набережную с маяком открыли на юге Москвы

  •  © cdnimg.rg.ru

На юге Москвы на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыли благоустроенную по проекту архитектурного бюро Wowhaus набережную протяженностью 700 метров. В дальнейшем планируется ее продлить, после чего протяженность набережной составит 1,5 километра.

Набережная была оформлена в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками, а также маяком и арт-объектами.

Набережную планируется продлить до 1,5 километра. Специалисты работают над 30 километрами набережных, при этом благоустройство территорий ведется не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.

  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://vm.ru/news/514563.html

Москва. благоустройство
    • A_SEVER A_SEVER
      13.07.1815:37:33

      на территории бывшего Московского судостроительного завода открыли благоустроенную набережную
      Набережная является частью нового жилого комплекса «Ривер Парк», который строит корпорация AEON, владевшая раньше Московским ССЗ и Верфью Братьев Нобель.

      Первый завод был закрыт, а его территория сейчас активно застраивается, второй завод в плачевном состоянии был выкуплен у AEON концерном «Калашников».

      Такой печальный итог деятельность в секторе судостроения компании, которую создал Роман Троценко — бывший президент ОСК.

      А набережная на месте бывшей достроечной стенки завода получилась красивая.

      #1051704
      • alex4spb alex4spb
        13.07.1815:50:13

        набережная вполне    

        а вот аляповатые коробки…    

        #1051708
      • Нет аватара termometrix
        13.07.1816:48:21

        владевшая раньше Московским ССЗ и Верфью Братьев Нобель.

        Жаль действительно.   

        Отредактировано: termometrix~18:35 13.07.18
        #1051727
  • Нет аватара termometrix
    13.07.1815:12:19

    Социологи Левада-центра провели исследование, посвященное предстоящим выборам мэра Москвы, а также ожиданиям жителей столицы от руководства города. Согласно итогам опроса, поступившим в РБК, половина населения столицы (50%) относится к градоначальнику хорошо, еще чуть более трети (39%) — средне. О плохом отношении заявляют порядка 9% москвичей. Отношение к мэру улучшилось с прошлого года, когда соответствующие доли составляли 44, 32, 18%.

    Рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%, следует из итогов опроса Левада-центра. Рейтинг Собянина составил 34%

    •  © levada.ru

    Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей (после президента Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны Сергея Шойгу). При ответе на открытый вопрос (то есть респондентам не предлагали выбрать из списка кандидатов в мэры, участники опроса говорили о политиках, которых знают) его фамилию назвали 10% опрошенных москвичей. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, в 2013 году получивший второе место на выборах мэра столицы, занял девятое место с 3%.

     https://www.levada.ru/201...ov-sobyanina-rejting-v-1/ 

    #1051695
    • Byvalnyi Byvalnyi
      13.07.1815:40:36

      Москве повезло с мэром, у руля столицы в настоящее время профессионал-управленец.

      А вот Питеру не везет, поскольку туда ставят только из близкого круга, а как показывает нам наша кипучая жисть, член из круга очень часто профессионал в назначенном деле никакой. Примеры каждый пусть подберет самостоятельно    

      #1051705
      • alex4spb alex4spb
        13.07.1815:55:28

        А вот Питеру не везет,
        ну, это если брать крайних двух и сравнивать их между собой.

        а вот если сравнивать с Анатолием Александровичем да Владимиром Анатольевичем, то нонешние ОГО-ГО!..

        #1051709
        • Byvalnyi Byvalnyi
          13.07.1816:17:16

          Можно конечно сравнивать с крайних, то тогда следует начать с Александра Даниловича Меньшикова    

          #1051714
          • alex4spb alex4spb
            13.07.1816:23:08

            при нём ещё не было тротуарной плитки — одни булыжные мостовые да гранитные набережные…

            #1051716
      • Seriomilander Seriomilander
        13.07.1818:10:14

        Самый популярный «наброс» лета.

        Мэра Санкт-Петербурга не «ставят», а выбирают жители города.

        Следующие выборы в 2019 году, горожане, если пожелают, выберут другого мэра.

        P.S. Набрасываете как-то однообразно, под копирку… Примеры таких «набросов» каждый пусть подберет самостоятельно    

        #1051757
  • Нет аватара Smotritel
    13.07.1818:05:15

    Еще одного производства в Москве не стало. Где работать то будут жители всех этих новых бетонных коробок? Раньше был индустриальный город, со множеством заводов, фабрик, комбинатов. Руки уже дотянулись даже до стадионов, на месте снесенного стадиона юных пионеров заканчивают возводить очередной безразмерный «клоповник». А ведь для настоящих москвичей это был знаковый стадион.

    #1051753
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,