ММК завершил реконструкцию первой домны

На Магнитогорском металлургическом комбинате в преддверии Дня металлурга завершилась реконструкция доменной печи № 1, с запуска которой в 1932 году отсчитывается история компании. Новое оборудование позволит существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Стоимость этого масштабного проекта, реализованного менее чем за шесть месяцев, составила 5,4 млрд рублей, из которых 2,35 млрд рублей пришлись на стоимость оборудования, остальное — на строительно-монтажные работы и прочие затраты. В ходе реконструкции осуществлено техническое перевооружение комплекса агрегата, предполагающее демонтаж и полную замену всех элементов старой печи. Впервые в практике ПАО «ММК» часть печи построена по проектам фирмы Danieli Corus с оснащением медными горизонтальными холодильниками.

Изменена конфигурация и конструкция литейных дворов — они стали двухуровневыми. Это позволило разместить в межуровневом пространстве транспортные желоба чугуна и шлака и воздуховоды системы аспирации, не занимая дополнительное пространство на рабочей площадке, что улучшает архитектуру литейного двора, а также решает вопросы охраны труда и экологии.

Благодаря аспирации производится отбор запыленных газов непосредственно от мест их образования, что исключает выброс загрязняющих веществ в рабочее пространство цеха и в атмосферу. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака заменено на современное гидравлическое оборудование производствa компании «Днепрогидромаш», которая также поставила газоочистное оборудование систем аспирации литейного двора.

Очистка пылевыделений в подбункерных помещениях будет осуществляться с помощью оборудования фирмы «Экотех». Оно представляет собой систему, предназначенную для улавливания твердых частиц из аспирационных и технологических газов, выделяющихся при приготовлении шихты для доменных печей. Внедрение системы аспирации на литейных дворах позволит существенно сократить объем вредных выбросов и улучшить условия работы металлургов. Реконструкция доменной печи № 1 и строительство систем аспирации позволят уменьшить выбросы пыли на 600 тонн в год.

Также в рамках проекта реконструкции доменной печи № 1 проведена реконструкция и дооборудование помещений, примыкающих к литейным дворам; построено здание блока вспомогательных помещений литейных дворов с размещением в нем насосно-аккумуляторной станции и заправочной насосной станции; оборудованы электропомещения, вентпомещения и помещения подготовки сжатого воздуха. Построена модульная компрессорная станция, произведено подключение комплекса литейных дворов к существующим сетям. Генеральным подрядчиком реконструкции доменной печи № 1 выступило АО «ПО Монтажник», генеральный проектировщик — АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».

Доменная печь № 1, выдавшая 1 февраля 1932 года первый чугун Магнитки, была построена по проекту американской фирмы «Мак-Ки» (Arthur G. McKee & Co). В конце 1990-х годов она была полностью реконструирована — по сути, заново построена. После этого ее объем увеличился до 1370 м³, а производительность достигла 1,2 млн тонн в год (3000 тонн чугуна в сутки).

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»