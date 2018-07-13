ММК-Метиз запустил первую очередь комплекса по производству проволоки и канатов



Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», входящий в Группу ММК, запускает новый комплекс по производству проволоки и канатов.

Первая очередь комплекса по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов, введённая в строй ко Дню металлурга, включает новые термотравильные агрегаты, волочильные станы, прядевьющие и канатные машины европейских производителей.

Общий объем производства составит более 43 тыс. тонн в год. Ввод данного комплекса стоимостью свыше 1,5 млрд рублей позволит улучшить качество проволоки ОАО «ММК-МЕТИЗ», пользующейся спросом как на отечественном, так и на зарубежном рынках, а также освоить новые виды канатов, в том числе восьмипрядные, нераскручивающиеся, с пластически обжатыми прядями.

Ввод второй очереди комплекса запланирован на IV квартал 2018 года.

В рамках нового этапа расширения производства самонарезающих винтов введены в эксплуатацию холодновысадочные, резьбонакатные автоматы, станок для формирования сверла и линия упаковки тайваньских производителей.

После ввода в эксплуатацию в III квартале 2018 года линии химико-термической обработки и линии фосфатирования новый комплекс позволит увеличить объём производства импортозамещающей продукции — самонарезающих винтов; при этом удастся расширить сортамент за счет освоения производства винтов для крепления гипсокартона увеличенной длины (до 152 мм), винтов самонарезающих для оконного профиля (в том числе с наконечником «сверло»), винтов самонарезающих с полусферической головкой и прессшайбой (в том числе с наконечником «сверло»), шурупов для дерева универсальных и гвоздь-шурупов для пластикового дюбеля.

Данные проекты — часть масштабной инвестиционной программы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», реализуемой на данной производственной площадке.

Также в 2017 году и в начале текущего года были введены в эксплуатацию несколько комплексов нового оборудования, позволяющих существенно повысить сортамент и улучшить качество продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ». В их числе:

— тайваньские автоматы для производства крепежа по стандартам DIN М6-М12, который используется в машиностроении, приборостроении и в строительной индустрии. На данном оборудовании освоено производство новых импортозамещающих видов крепежа, в том числе болтов с фланцем, с полукруглой головкой и квадратным подголовком, винтов с внутренним шестигранником, гаек с фланцем.

В настоящее время основной объём самонарезающих винтов, болтов и гаек по стандартам DIN, реализуемых на рынке России, импортируется из стран Юго-Восточной Азии. Реализация инвестиционных проектов на ОАО «ММК-МЕТИЗ» по приобретению оборудования для мелкого крепежа будет способствовать импортозамещению на рынке метизов.

— производство крупного крепежа, включающее немецкий закалочно-отпускной агрегат для производства высокопрочного крепежа М6-М30 и отечественную линию для гальванического оцинкования крепежа М12-М36. Ввод этого оборудования позволил обеспечить высокое качество термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров. Цинковое покрытие длительное время сохраняет как барьерные, так и протектирующие свойства, поэтому оцинкование является наилучшим средством для противокоррозионной защиты крепежных изделий. Поскольку потребление высокопрочного крепежа и крепежа с коррозионностойкими покрытиями в различных отраслях промышленности неуклонно растет, продукция новых линий ОАО «ММК-МЕТИЗ» высоко востребована рынком.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»