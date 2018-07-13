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Энергетика и ТЭК

В Астраханской области заработала четвёртая солнечная электростанция

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В Астраханской области в течение нескольких месяцев запустили уже четвертую солнечную электростанцию. Новая СЭС «Володаровка» в Наримановском районе будет вырабатывать 20 млн. кВт*ч, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25-ти тысяч жителей. Это почти половина населения района.

СЭС «Володаровка» построена на участке площадью 30 Га. Её мощность — 15 МВт. Объект возвели за пять месяцев — с января по май. Станция включает 60 тысяч солнечных модулей. Оборудование в основном российское.

СЭС стала первым объектом возобновляемой энергетики, который построил консорциум австрийских и немецких компаний. Управление проектом осуществляли компании «Вершина Девелопмент» (Россия) и Green Source GmbH (Австрия), проектное финансирование предоставлено банком ВТБ.

Сейчас в Володарском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области работает четыре солнечные электростанции мощностью 15 МВт каждая.

В перспективе — строительство солнечных электростанций общей мощностью до 250 МВт и инвестициями 50 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе появятся и ветровые электростанции.

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https://rg.ru/2018/07/13/reg-ufo/pod-astrahaniu-zarabotala-chetvertaia-solnechnaia-elektrostanciia.html

Астраханская область, альтернативная энергетика, солнечная энергетика, СЭС
  • Alexander V Alexander V
    13.07.1819:33:05

    Не выгодно же? Ладно там ветряк у фермера в глуши.

    #1051791
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