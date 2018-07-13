Завершить строительство масштабного международного проекта — моста через Амур — должны в декабре 2019 года. После этого понадобится время на оформление необходимой документации и создание автомобильного пункта пропуска.

Все работы идут по графику. Проект по своему уникален. По словам Евгения Королькова, директора филиала компании по развитию и строительству моста через Амур, он не знает таких прецедентов, чтобы мостовое сооружение одновременно возводилось с двух сторон разных государств. В этом же есть свои трудности — международный мост является сложным как с технической точки зрения, так и с точки зрения организации работ.

Работы ведутся круглосуточно, без выходных. Рабочие работают в две смены. Перерывы практически не подразумеваются, потому что это процесс непрерывный, особенно когда идут бетонные работы.

Ежедневно на строительной площадке находятся порядка 550 человек.

Китайская часть мостового перехода значительно меньше российской. Общая протяженность мостового перехода — 19,5 километра, российская часть — 13,5 километра, а китайская часть — порядка 6 километров

Если говорить про российскую часть, то тут строится половина моста через Амур, мост через прмитоку Каникурганскую, 12 километров подъездных дорог, с 5 искусственными сооружениями — это 3 путепровода, 2 сооружения для разобщенных территорий, автомобильный пункт пропуска.

По готовому автомобильному сооружению будут передвигаться как грузовые так и легковые автомобили. Согласно техзаданию, поток пассажиров составит порядка 3 миллионов людей в год, а поток грузов — порядка 6 миллионов тонн в год или почти 300 тысяч автомобилей в год.