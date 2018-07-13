РКС отработал «облачную» систему связи для спутников нанокласса

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) рассказал об испытаниях первого российского профессионального спутника нанокласса ТНС-0 № 2, в котором применён ряд оригинальных решений и задействован уникальный метод управления.

Спутниковая платформа ТНС-0 № 2, созданная холдингом «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») более чем вдвое превысила запланированный срок активного существования. ТНС-0 № 2 был запущен с борта МКС 17 августа 2017 года и продолжает успешно работать на орбите. Каждые сутки с аппаратом проводится не менее 10 сеансов связи — специалисты на Земле получают телеметрическую информацию о работе бортовых приборов и научного оборудования.

За время работы аппарата в космосе ученые и инженеры из РКС, Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша и РКК «Энергия» успешно испытали целый ряд инновационных технических решений и уникальный метод управления малыми космическими аппаратами через Интернет.

Названный аппарат построен на базе специально разработанной в РКС унифицированной платформы, которую в будущем планируется использовать для создания целой серии отечественных малоразмерных спутников. ТНС-0 № 2 был запущен членами экипажа Международной космической станции (МКС) Фёдором Юрчихиным и Сергеем Рязанским во время выхода в открытый космос в прошлом году.

Как уже было сказано, спутник получил нестандартную технологию управления. В качестве канала обмена данными служит система спутниковой связи «Глобалстар». Как показали эксперименты, модем, установленный на борту ТНС-0 № 2, обеспечил надёжную двустороннюю передачу информации.

Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к спутнику из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к Интернету. При этом для поддержания резервного канала связи применяется установленная на борту спутника УКВ-радиостанция.

Российские специалисты, по сути, отрабатывают концепцию «Виртуального ЦУП» (центра управления полётами). Специальная облачная система обеспечивает возможность планирования научных и технологических экспериментов и получения их результатов через Интернет.

Примерно за год функционирования ТНС-0 № 2 собрал большой объём данных о работе облачной системы управления, которые будут применяться для расчёта сценариев использования такого подхода на новых аппаратах.

Сейчас специалисты РКС готовятся к запуску ТНС-0 № 3 — очередного аппарата на базе унифицированной наноспутниковой платформы, который сейчас используется для наземной отработки проводимых на орбите экспериментов.