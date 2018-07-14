Запуск турбин прошел на Сакской ТЭЦ

Запуск турбин в рамках этапа пусконаладочных работ прошел на Сакской ТЭЦ. Об этом сообщил телеканал «Слово города ТВ» города Саки.

«Станция гасится, может выйти на режим в течение до 6-9 часов, на полный режим 120 мегаватт вместе с котлами утилизации. Таких станций на сегодняшний день в России нет», — рассказал исполнительный директор АО «КрымТЭЦ» Феликс Копышевский.

Отмечается, что весь процесс является автоматизированным. Ряд показателей турбин отрабатывается в режиме горячего пуска и работы на холостом ходу. В ходе работ специалисты ТЭЦ сначала запускают турбины по одной, затем все вместе для полной синхронизации их работы и ввода в работу открытого распределительного устройства. Работы идут в плановом режиме.

Далее в планах работы с системным оператором. После получения разрешения на работу в сети Сакская ТЭЦ будет выходить на 72-часовые испытания и подтверждение технических характеристик уже генерирующего оборудования.

Ранее сообщалось, что строители приступили к пусконаладке оборудования перед запуском первой очереди новой электростанции в Саках. Станцию оснастят оборудованием отечественного производства. В частности, в проекте использованы авиационные двигатели. Газотурбинные агрегаты ГТА-25 мощностью 22,5 МВт каждая произвела компания «ОДК-Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Кроме электричества, станция будет выдавать тепловую энергию. Строительство ведется на площадке действующей ТЭЦ в Саках. После ввода в эксплуатацию новых мощностей «Сакские тепловые сети» будут выдавать 147 МВт электроэнергии.

Акционерное общество «КрымТЭЦ» победило в конкурсе на строительство новой электрической генерации мощностью 120 МВт в Саках в начале августа. Новые мощности будут работать на газе. По контракту, станцию должны были запустить в декабре прошлого года, однако допускалась отсрочка запуска части мощностей до июня 2018 года. Осенью прошлого года стало известно, что станция выйдет на полную мощность только к ноябрю 2018 года. Стоимость проекта составляет 14 млрд рублей.