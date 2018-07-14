В Москве завершена проходка первого тоннеля метро до электродепо «Солнцево»

Сегодня в Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 1666 метров между электродепо «Солнцево» и камерой съездов на перегоне между станциями «Солнцево» и «Боровское шоссе» строящегося участка Солнцевской линии. Строительство тоннеля велось с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Lovat «Полина» в сложных геологических условиях — рядом протекает речка Сетунь.

Из-за сильной обводнённости грунта произошли деформация и частичное затопление строящегося тоннеля, что негативно повлияло на срок окончания работ. В ближайшие дни строителям предстоит демонтировать проходческий щит, завершить ремонт аварийного участка тоннеля, а также уложить рельсы. Завершение строительства соединительной ветки в депо является определяющим условием для открытия нового участка Солнцевской линии метро.