Проект импортозамещение: НЭВЗ увеличил выпуск тяговых электродвигателей
Представители предприятия сообщили, что вышеупомянутые силовые агрегаты планируется устанавливать на электровозы семейств «Ермак», «Дончак», ЭП1М, а также на различные тепловозы.
Также специалистами предприятия некоторое время назад была осуществлена успешная локализация двухсекционного франко-российского электровоза 2ЭС5С. В рамках данной программы ключевые узлы машины были заменены отечественными комплектующими. Модернизированный электровоз планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе.
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