Проект импортозамещение: НЭВЗ увеличил выпуск тяговых электродвигателей

Как отметили в пресс-службе Новочеркасского электровозостроительного завода, в текущем году был зафиксирован рост производства двигателей, он составил 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отмечается, что всего было изготовлено 1500 тяговых электродвигателей для электровозов и тепловозов. Данные успехи были достигнуты в рамках программы по импортозамещению.

Представители предприятия сообщили, что вышеупомянутые силовые агрегаты планируется устанавливать на электровозы семейств «Ермак», «Дончак», ЭП1М, а также на различные тепловозы.

Также специалистами предприятия некоторое время назад была осуществлена успешная локализация двухсекционного франко-российского электровоза 2ЭС5С. В рамках данной программы ключевые узлы машины были заменены отечественными комплектующими. Модернизированный электровоз планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе.