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Производство

Проект импортозамещение: НЭВЗ увеличил выпуск тяговых электродвигателей

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Как отметили в пресс-службе Новочеркасского электровозостроительного завода, в текущем году был зафиксирован рост производства двигателей, он составил 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отмечается, что всего было изготовлено 1500 тяговых электродвигателей для электровозов и тепловозов. Данные успехи были достигнуты в рамках программы по импортозамещению.

Представители предприятия сообщили, что вышеупомянутые силовые агрегаты планируется устанавливать на электровозы семейств «Ермак», «Дончак», ЭП1М, а также на различные тепловозы.

Также специалистами предприятия некоторое время назад была осуществлена успешная локализация двухсекционного франко-российского электровоза 2ЭС5С. В рамках данной программы ключевые узлы машины были заменены отечественными комплектующими. Модернизированный электровоз планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе.

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https://politros.com/126346-proekt-importozameshenie-rossiiskii-proizvoditel-elektrovozov-uvelichil-vypusk-tyagovykh-elektrodvigatelei

Новочеркасск, НЭВЗ, электровоз, импортозамещение, локализация
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