По инициативе компании «НК КРОН» в Тульской области создан Кластер промышленного насосного оборудования. Министр промышленности и торговли РФ А.А. Алиханов подписал приказ № 2140 о включении кластера в реестр Минпромторга, подтвердив его соответствие государственным требованиям.

Насосная промышленность России критически зависит от импорта: 60-70% оборудования поставляется из-за рубежа. Объем российского рынка насосов составляет порядка 100-120 млрд рублей в год, из которых 70-80 млрд приходится на зарубежные поставки. Между тем курс на технологический суверенитет и 100-процентную локализацию производства по критически важным направлениям был обозначен Президентом России Владимиром Путиным еще в 2023 году на заседании президиума Госсовета в Туле, посвященном развитию отечественной промышленности.

Кластер создан для системного решения проблемы импортозависимости через локализацию производства, технологическое импортозамещение и развитие промышленной кооперации. Он объединяет участников из Тульской, Московской и Оренбургской областей. Специализированной организацией кластера выступает Фонд развития промышленности Тульской области. Производимое оборудование будет направлено на удовлетворение потребностей отечественных промышленных предприятий и организаций сферы ЖКХ. Сумма инвестиций в кластер составила более 150 млн рублей.

Генеральный директор «НК КРОН» Владимир Пряхин: «Кластер позволит масштабировать производство насосного оборудования, а также ускорить локализацию оборудования, критически важного для российских предприятий. Совместно с нашими партнерами — российскими производителями — мы сможем удовлетворить потребности внутреннего рынка в качественном оборудовании».

В рамках кластера реализуются три производственных направления:

Производство комплектующих для насосов и компрессоров: разработка энергоэффективных насосов для нефтяной, пищевой и фармацевтической отраслей с применением инновационных материалов и цифровых технологий мониторинга.

Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов: локализация не менее 80% производства с увеличением выпуска на 30% в течение трех лет.

Производство подшипников и элементов механических передач: полная локализация ключевых компонентов, прежде всего валов насосов, импорт которых сегодня превышает 150-200 тыс. единиц в год.

Развитие кластера создаст устойчивый спрос на квалифицированные кадры и дополнительно простимулирует привлечение инвестиций в промышленность Тульской области, а также обеспечит синергетический эффект от сотрудничества промышленных предприятий из нескольких регионов.