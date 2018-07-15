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Новые заводы и цеха

В Воронежской области создан новый производственный комплекс «ЭФКО Косметик»

  •  © www.govvrn.ru

Основная специализация предприятия ООО «ЭФКО Косметик» — производство мыльной стружки для твёрдого туалетного мыла, хозяйственного мыла без потребительской упаковки и в упаковке, твердого туалетного и жидкого мыла. Предприятие расположено в Хохольском районе Воронежской области.

С 2015 года группа компаний «Эфко» начала инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производства мыловаренной продукции ООО «ЭФКО Косметик», который включает модернизацию и расширение производственных мощностей завода, строительство новых объектов, переоснащение линий новейшим оборудованием.

В ходе реализации проекта построен новый производственный цех. Это позволило увеличить объёмы производства, а также сконцентрировать на одной площадке все активы ГК «ЭФКО» по изготовлению мыловаренной продукции. На заводе «Эфко Косметикс» появилось ещё 137 новых рабочих мест, а общее число сотрудников предприятия превысило 380 человек.

В результате на территории Воронежской области создан высокотехнологичный комплекс по производству мыльной продукции.

  •  © www.govvrn.ru

  •  © www.govvrn.ru
  •  © www.govvrn.ru

Группа компаний «Эфко» также планирует создать в регионе первый в Черноземье Центр прикладных исследований мыловарения для выпуска широкого ассортимента олеохимической продукции по инновационным рецептурам. Олеохимия — природная альтернатива нефтехимическому производству поверхностно-активных веществ, так называемая «зеленая» химия.

  •  © www.govvrn.ru

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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/2400757

Воронежская область
  • Е.Юрий Е.Юрий
    16.07.1803:13:44

       ЭФКО вообще молодцы — их майонез и другие продукты реально качественные. Хорошо когда компания цепляется за качество, а не только за выгоду.

    #1052249
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