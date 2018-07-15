В Воронежской области создан новый производственный комплекс «ЭФКО Косметик»

Основная специализация предприятия ООО «ЭФКО Косметик» — производство мыльной стружки для твёрдого туалетного мыла, хозяйственного мыла без потребительской упаковки и в упаковке, твердого туалетного и жидкого мыла. Предприятие расположено в Хохольском районе Воронежской области.

С 2015 года группа компаний «Эфко» начала инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производства мыловаренной продукции ООО «ЭФКО Косметик», который включает модернизацию и расширение производственных мощностей завода, строительство новых объектов, переоснащение линий новейшим оборудованием.

В ходе реализации проекта построен новый производственный цех. Это позволило увеличить объёмы производства, а также сконцентрировать на одной площадке все активы ГК «ЭФКО» по изготовлению мыловаренной продукции. На заводе «Эфко Косметикс» появилось ещё 137 новых рабочих мест, а общее число сотрудников предприятия превысило 380 человек.

В результате на территории Воронежской области создан высокотехнологичный комплекс по производству мыльной продукции.

Группа компаний «Эфко» также планирует создать в регионе первый в Черноземье Центр прикладных исследований мыловарения для выпуска широкого ассортимента олеохимической продукции по инновационным рецептурам. Олеохимия — природная альтернатива нефтехимическому производству поверхностно-активных веществ, так называемая «зеленая» химия.