«Уральская Сталь» запустила в Оренбургской области термический комплекс обработки металлопроката
14 июля в Новотроицке Оренбургской области Компания «Металлоинвест» запустила комплекс «Роликовая термическая печь № 1 — роликовая закалочная машина № 1» (РТП-1 — РЗМ-1) на «Уральской Стали».
Стоимость этого проекта составила 1,2 млрд руб. Проектирование комплекса было осуществлено компанией МОСГИПРОМЕЗ, поставка оборудования — Tenova LOI Thermprocess.
Установка нового оборудования роликовой термической печи и закалочного пресса в Листопрокатном цехе № 1 позволяет «Уральской Стали» увеличить производительность термической печи от 28,6 до 30,7 тонн в час. Сообщается, что в ближайшие 10 лет,
Ввод в строй комплекса РТП-1 — РЗМ-1 также позволит повысить качественные характеристики толстолистового проката, обеспечив равномерность механических свойств проката после термообработки за счет улучшения условий нагрева и охлаждения.
«Проект реализован в рамках комплексной инвестиционной программы реорганизации производства „Уральской Стали“, предусматривающей повышение операционной и управленческой эффективности предприятия, — отметил генеральный директор УК „Металлоинвест“ Андрей Варичев. — Новый высокотехнологичный комплекс укрепит позиции компании на рынке термообработанного металлопроката».
«Уральская Сталь является одним из ведущих производителей высококачественного листового проката в России и старается придерживается принципа клиентоориентированности, — отметил управляющий директор АО „Уральская Сталь“ Евгений Маслов. — Новый технологичный комплекс позволит нарастить объемы производства востребованного на рынке термообработанного стального проката, повысить качество выпускаемой продукции в соответствии с возрастающими требованиями потребителей»
Уральская Сталь является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства.
Основными видами товарной продукции Уральской Стали являются:
- чугун;
- непрерывнолитая заготовка круглого и прямоугольного сечения;
- листовой прокат: мостосталь, судосталь, штрипс, конструкционная сталь.
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- Сергей Котенко
- 16.07.201812:08
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