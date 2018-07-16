«Уральская Сталь» запустила в Оренбургской области термический комплекс обработки металлопроката

14 июля в Новотроицке Оренбургской области Компания «Металлоинвест» запустила комплекс «Роликовая термическая печь № 1 — роликовая закалочная машина № 1» (РТП-1 — РЗМ-1) на «Уральской Стали».

Стоимость этого проекта составила 1,2 млрд руб. Проектирование комплекса было осуществлено компанией МОСГИПРОМЕЗ, поставка оборудования — Tenova LOI Thermprocess.

Установка нового оборудования роликовой термической печи и закалочного пресса в Листопрокатном цехе № 1 позволяет «Уральской Стали» увеличить производительность термической печи от 28,6 до 30,7 тонн в час. Сообщается, что в ближайшие 10 лет, т. е. в 2019-2028 гг., предприятие сможет нарастить производство термообработанного толстолистового проката в 3 раза, а выпуск мостовой стали — на 39%. Объем производства увеличится за счет нового сортамента, выпуск которого будет освоен на термическом комплексе.

Ввод в строй комплекса РТП-1 — РЗМ-1 также позволит повысить качественные характеристики толстолистового проката, обеспечив равномерность механических свойств проката после термообработки за счет улучшения условий нагрева и охлаждения.

«Проект реализован в рамках комплексной инвестиционной программы реорганизации производства „Уральской Стали“, предусматривающей повышение операционной и управленческой эффективности предприятия, — отметил генеральный директор УК „Металлоинвест“ Андрей Варичев. — Новый высокотехнологичный комплекс укрепит позиции компании на рынке термообработанного металлопроката».

«Уральская Сталь является одним из ведущих производителей высококачественного листового проката в России и старается придерживается принципа клиентоориентированности, — отметил управляющий директор АО „Уральская Сталь“ Евгений Маслов. — Новый технологичный комплекс позволит нарастить объемы производства востребованного на рынке термообработанного стального проката, повысить качество выпускаемой продукции в соответствии с возрастающими требованиями потребителей»

Уральская Сталь является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства.

Основными видами товарной продукции Уральской Стали являются: