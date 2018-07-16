Перерабатывать уголь для Дальнего Востока, Кореи и Японии начал резидент СПВ

Новое производственное предприятие по переработке угля, соответствующего высоким экологическим требованиям, появилось в Приморском крае. Инвестиционный проект реализовал резидент свободного порта Владивосток — ООО «Коул Трейдинг Компани». Поставлять продукцию компания планирует внутри региона, а также в Корею и Японию.

Производственно-складской комплекс оснастили перерабатывающей линией по дроблению, сортировке каменного угля на более мелкие фракции и упаковочной линией для фасовки продукции в биг-беги и мешки весом от пяти до 50 кг, в зависимости от потребностей заказчика.

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, на старте компания планирует выпускать 25% от производственной мощности, а в последующем намерена выходить на показатели до 1500 тонн угля в месяц. Резидент готов каждый год наращивать производство на 10%. Сделать это позволит механизированный дробильно-сортировочный комплекс.

Источник: www.eastrussia.ru/news/pererabatyvat-ugol-dlya-dalnego-vostoka-korei-i-yaponii-nachal-rezident-spv/