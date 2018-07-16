Сибирь кормит мир

Красноярский край впервые начал поставки продовольственной пшеницы в Литву. Пока отгружено 5,9 тыс. тонн, или 90 вагонов.

В крае рассчитывают на дальнейшие поставки зерна в Литву. Но пока сложно спрогнозировать дальнейшие объемы экспорта в течение года.

Если верить отчетности Россельхознадзора, то с января по июнь 2018 года из Красноярского края было отгружено на экспорт около 146 тысяч тонн зерновых и продуктов переработки из них, в том числе рапса.

Главным импортером красноярского зерна выступает Монголия. В эту страну было отгружено 115 тысяч тонн пшеницы. В Китай отправлено 6 тыс. тонн пшеницы и 4 тыс. тонн рапса.