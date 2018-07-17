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Транспорт и логистика

Новая Lada Granta: секретов больше нет

АВТОВАЗ, не дожидаясь Московского автосалона, рассекретил внешность рестайлинговой версии седана Lada Granta.

Несмотря на то, что рассекреченная новинка представляет собой лишь глубокий рестайлинг, АВТОВАЗ предпочитает называть представленную сегодня «Гранту» новой. При этом вазовцы не стали раскрывать, как изменился интерьер модели, а также не опубликовали никаких технических характеристик, предлагая дождаться Московского автосалона, где состоится публичная премьера всего семейства.

  •  © www.lada.ru

О внешности седана можно сказать следующее. Самая доступная модель марки Lada вполне удачно примерила образ «Весты», притом дизайнерам и инженерам удалось обойтись «малой кровью». Обновленная «Гранта» отличается новыми панелью капота, передним и задним бампером, решёткой радиатора, а также фарами. А вот двери, передние и задние крылья остались старыми.

  •  © www.lada.ru

Стоит обратить внимание, что задний номерной знак теперь крепится на крышке багажника, а не на бампере. Кроме того, исчезла личина для открывания багажника, а значит, во всех версиях будет электропривод крышки. Финальный штрих — крупная надпись Lada вместо традиционной ладьи (по всей видимости, большие буквы на корме станут приметой всех современных машин из Тольятти).

 https://auto.mail.ru/arti...anta_sekretov_bolshe_net/ 

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https://www.lada.ru/press-releases/115223.html

АвтоВАЗ, Lada, Гранта
  • Игорь Brick
    17.07.1813:54:39

    Нравится. Дизайн внешне наконец стал цельный.

    #1052598
  • Влади75 Влади75
    17.07.1816:43:36

    Совсем другой вид,более привлекательный.

    #1052632
  • александр столярчук александр столярчук
    17.07.1816:50:39

    Передок прикольно смотриться вообще. В кузове лифтбэк вообще огонь будет. Интересно как в универсале будет смотреться, моей маме скоро надо будет машину менять. Вполне подходящая кандидатура.

    #1052637
  • Нет аватара Holodoff
    17.07.1817:20:09

    Классная

    #1052641
  • Нет аватара Cinik
    17.07.1818:42:25

    Я так понял, привели к стандартному X-ray дизайну. Это правильно, марка машины должна узнаваться издали.

    #1052676
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