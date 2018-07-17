Новая Lada Granta: секретов больше нет

АВТОВАЗ, не дожидаясь Московского автосалона, рассекретил внешность рестайлинговой версии седана Lada Granta.

Несмотря на то, что рассекреченная новинка представляет собой лишь глубокий рестайлинг, АВТОВАЗ предпочитает называть представленную сегодня «Гранту» новой. При этом вазовцы не стали раскрывать, как изменился интерьер модели, а также не опубликовали никаких технических характеристик, предлагая дождаться Московского автосалона, где состоится публичная премьера всего семейства.

О внешности седана можно сказать следующее. Самая доступная модель марки Lada вполне удачно примерила образ «Весты», притом дизайнерам и инженерам удалось обойтись «малой кровью». Обновленная «Гранта» отличается новыми панелью капота, передним и задним бампером, решёткой радиатора, а также фарами. А вот двери, передние и задние крылья остались старыми.

Стоит обратить внимание, что задний номерной знак теперь крепится на крышке багажника, а не на бампере. Кроме того, исчезла личина для открывания багажника, а значит, во всех версиях будет электропривод крышки. Финальный штрих — крупная надпись Lada вместо традиционной ладьи (по всей видимости, большие буквы на корме станут приметой всех современных машин из Тольятти).

https://auto.mail.ru/arti...anta_sekretov_bolshe_net/