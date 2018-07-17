На томской площадке СИБУРа получена четырехмиллионная тонна полиэтилена

На производстве полиэтилена «Томскнефтехима» получена четырехмиллионная тонна полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с момента ввода установки в эксплуатацию. Выпуск первой продукции на производстве состоялся в 1994 году. В настоящее время проектная мощность томского производства полиэтилена составляет 270 тысяч тонн в год.

Поставки томского полиэтилена осуществляются по России, а также в Западную и Восточную Европу, Китай, Республику Беларусь, Узбекистан, Казахстан и другие страны дальнего и ближнего зарубежья.

В 2016 году на томской площадке завершилась масштабная реконструкция установок, в результате чего суммарный объем производства полиэтилена низкой плотности и полипропилена увеличен на 10,5%.

«Это знаменательное событие для нашей площадки. Объемы выпускаемой продукции говорят о востребованности на российском и мировом рынках. В следующем году «Томскнефтехим» отметит свое 45-летие. За эти годы предприятие, переживая в определенные периоды непростые этапы, вышло на значительно новый уровень, — отметил врио генерального директора Владимир Максимов.

Томская площадка постоянно расширяет ассортимент, предлагая производителям готовых изделий из полимеров марки с различными сферами применения. ПЭНП используется для производства ламинирующих и гигиенических пленок, изготовления термоусадочной пленки и пленочных изделий (укрывных и упаковочных материалов, пакетов), кабельной оболочки, вспененных материалов и других видов изделий хозяйственного и бытового назначения. Помимо прочего ПЭНП находит широкое применение при изготовлении вкладышей мешков и биг-бегов под удобрения и других сельскохозяйственных изделий.