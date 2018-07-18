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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь сдала в эксплуатацию несамоходную наливную баржу «Белмакс 4»

16 июля 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала заказчику — ПАО «ГТЛК» — четвертую несамоходную наливную баржу «Белмакс 4» проекта ROB20.

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Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн.

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http://osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-sdala-v-ekspluataciyu-chetvertuyu-nesamohodnuyu-nalivnuyu

Окская судоверфь, Навашино, ROB20, несамоходная нефтеналивная баржа
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