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Дорожное строительство

На развязке «Тавриды» у поселка Приморский началась установка пролетных балок путепровода

  •  © krym.news

Генеральный подрядчик начал монтаж пролетных балок путепровода, входящего в состав первой транспортной развязки 2-го этапа трассы «Таврида» в районе Приморского.

Помимо работ по строительству четырехпролетного путепровода на транспортной развязке в районе поселка Приморский также ведутся работы по установке опор искусственного освещения. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

В рамках проекта планируется строительство трех транспортных развязок на 2-ом этапе трассы «Таврида». Первая будет рассчитана на транспорт, направляющийся в Феодосию через поселки Приморский и Береговое. Вторая развязка пройдет на пересечении «Тавриды» с автодорогой Феодосия — Джанкой — Красноперекопск — Армянск и обеспечит возможность съезда с «Тавриды» водителям, направляющимся во Владиславовку и Феодосию, без заезда в Береговое и Приморский. Третья дорога рассчитана на съезд с «Тавриды» для жителей сел Льговское, Курское и Золотое поле, а также для водителей, направляющихся в Судак.

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https://krym.news/news/society/na-primorskoy-razvyazke-tavridy-nachalas-ustanovka-proletnykh-balok-puteprovoda/

Крым, Таврида, дорожное строительство, развязка
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