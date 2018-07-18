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Модернизация

Гусеницы для «Арматы» и других танков теперь производят круглосуточно

Завод «Омсктрансмаш» перешел на круглосуточный режим производства гусениц для российской бронетехники, в том числе для танка «Армата», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

"На омском филиале Уралвагонзавода теперь будут делать гусеницы для «Арматы», «Терминатора», Т-90МС, самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», а также для зенитных-ракетных комплексов С-300 В круглосуточно", — говорится в релизе.

На предприятии ввели в эксплуатацию четыре новых роботизированных станочных комплекса. Процедура обработки одной детали, из которых потом собираются гусеницы, сократилась с трех часов до десяти минут. Такого ускорения удалось достичь после ввода в строй четырех новых станков. Три из них обрабатывают пальцы гусеницы, а четвертый — фрезерный — работает с башмаками и гребнями.

При этом комплексом из четырех станков управляет всего один оператор. В круг обязанностей такого рабочего современного производства входит загрузка заготовок и ввод программы обработки.

Круглосуточное производство гусениц по технологии, значительно ускоряющей весь цикл создания изделия, понадобилось для обеспечения гособоронзаказа.

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https://ria.ru/arms/20180718/1524865232.html

Омск, Омсктрансмаш, Армата, Уралвагонзавода, Терминатор, Т-90МС, Коалиция-СВ, С-300В
  • DKerr DKerr
    18.07.1816:09:59

    Значит все-таки пойдет Армата!    

    А то все как-то было дело подзаглохло…

    #1052949
    • Sergio Buk Sergio Buk
      18.07.1816:13:19

      Что б не пойти, если уже был контракт с МО на 100 штук.

      #1052950
      • FeHa3eIIaM FeHa3eIIaM
        18.07.1820:14:01

        Куда оно пошло? Всё чаще звучат слова о том, что Су-57 не нужен, т.к. есть Су-35. Из последних новостей — контракт на ремонт «Москвы» до сих пор не заключён. Банально «денег нет, но вы держитесь».

        #1053009
    • Нет аватара Григорий_78
      18.07.1817:02:58

      Всё по плану идёт. Хотят избежать типовых ошибок, допущенных при выпуске танка Т-64. Когда сделали несколько тысяч танков, которые пришлось потом утилизировать — отличий от Т-64А мало, никому отдавать нельзя. Самим полуфабрикат эксплуатировать тоже не ахти. Переделывать в Т-64а — долго и дорого.

      Или вон как у китайцев с их истребителем 5-го поколения — приняли на вооружение, наштамповали несколько десятков и начали недоработки вылазить. Дорого это. Проще выявить, устранить основные недоработки — и только потом в серию.

      #1052966
  • Sergej K Sergej K
    18.07.1819:22:51

    Страшно подумать какой потенциал по оптимизации есть в промышленности. Раз и в 18 раз ускорили обработку детали, поставив современные станки.

    Вот только нужно будет иметь не 1000 рабочих, а 1000 специалистов с высшим образованием — программистов, инженеров и прочих.

    #1052994
    • alex4spb alex4spb
      18.07.1819:29:43

      Вот только нужно будет иметь не 1000 рабочих, а 1000 специалистов с высшим образованием
      нет.

      #1052997
      • Sergej K Sergej K
        18.07.1819:53:05

        Чтобы работать и обслуживать станки производства 60-х, а иногда и 30-х годов — много образования не нужно, а настраивать, обслуживать, ремонтировать и управлять современными станками — нужно. Условный токарь Саша, котрый 20 лет точил детали на примитивном станке, который ремонтировался ключом с молотком, на современный вряд ли переучится.

        #1053001
    • Нет аватара Сергей К.
      18.07.1820:03:09

      Неужели оператору станка нужно высшее образование? На Западе часто даже сложными станками управляют люди вообще не имеющие соответствующей (никакой) специальности. Специалисты (не имеющие высшего образования) нужны, чтобы эти станки настраивать и обслуживать. А инженеры нужны, чтобы станки разрабатывать, организовывать производство и т. д.

      #1053003
      • Sergej K Sergej K
        18.07.1820:10:55

        Ну так если вместо цеха, условно, со 100 устаревшими станками и 2000 работников поставить 20 соврменных роботизированных линий обработки с 20 операторами, какова в итоге потребность в простых рабочих и в квалифицированных кадрах? Рабочих нужно 20, в 100 раз меньше, а вот в цепочке от проектирования до ремонта и настройки новых станков — тысячи образованных специалистов, которые для устаревшего примитивного производства не нужны совсем.

        При переходе на новый технологический уклад происходит сильный сдвиг в задействованных кадрах. И если переход быстрый — тысячи неквалифицированных рабочих остаются не у дел.

        Отредактировано: Sergej K~20:11 18.07.18
        #1053006
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