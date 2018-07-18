Гусеницы для «Арматы» и других танков теперь производят круглосуточно

Завод «Омсктрансмаш» перешел на круглосуточный режим производства гусениц для российской бронетехники, в том числе для танка «Армата», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

"На омском филиале Уралвагонзавода теперь будут делать гусеницы для «Арматы», «Терминатора», Т-90МС, самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», а также для зенитных-ракетных комплексов С-300 В круглосуточно", — говорится в релизе.

На предприятии ввели в эксплуатацию четыре новых роботизированных станочных комплекса. Процедура обработки одной детали, из которых потом собираются гусеницы, сократилась с трех часов до десяти минут. Такого ускорения удалось достичь после ввода в строй четырех новых станков. Три из них обрабатывают пальцы гусеницы, а четвертый — фрезерный — работает с башмаками и гребнями.

При этом комплексом из четырех станков управляет всего один оператор. В круг обязанностей такого рабочего современного производства входит загрузка заготовок и ввод программы обработки.

Круглосуточное производство гусениц по технологии, значительно ускоряющей весь цикл создания изделия, понадобилось для обеспечения гособоронзаказа.