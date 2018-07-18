ОАО «У-У ППО» открыло новый сборочный цех

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО «У-У ППО») расширяет мощности по производству высокотехнологичной продукции открытием нового сборочного цеха.

Объединение увеличивает объемы серийного производства и сервисного обслуживания автоматизированных интеллектуальных систем контроля и учёта электроэнергии и другого оборудования для отрасли энергетики.

Соглашение о содействии максимально быстрому запуску проекта на территории Бурятии было подписано между Правительством Республики, Приборостроительным объединением и научно-производственным предприятием АО «Радио и Микроэлектроника „РиМ“ (г. Новосибирск) в рамках церемонии открытия.

Гендиректор ОАО „У-У ППО“ Сергей Гармаев отметил, что инвестиции в данный проект составили около 25 миллионов рублей, в 2018 году планируется выпустить 45 тысяч приборов учета. ОАО „У-У ППО“ в 2018 году планирует увеличить выручку до 1,4 миллиарда рублей с 1 миллиарда по итогам 2017 года.

„В этом цехе будут производиться приборы и оборудование для автоматизированного учета и контроля электроэнергии для бытового сектора. Это так называемые интеллектуальные приборы учета, которые являются основой для „умных“ сетей. „Умные“ сети — это проект „Россетей“, нацеленный на более эффективное управление расходом электроэнергии. Производство данных приборов станет новым этапом развития Приборостроительного объединения, который обеспечивает выход компании на рынки гражданской продукции. За счет гражданского сегмента мы намерены увеличить выручку предприятия на 0,6 миллиарда рублей в 2018 году“, — сказал Сергей Гармаев.

Выпускаемые предприятием приборы позволят обеспечить дистанционный мониторинг, вести более точный учет электроэнергии. Система позволяет рационально управлять всеми сетями, минимизировать потери, вести адресную работу с потребителями электроэнергии. Это интеллектуальная система повышает экономическую эффективность как для энергосистем, так и для потребителей, отметил Алексей Цыденов.

Мы не боимся конкуренции со стороны китайских производителей, мы конкурентоспособны, так как разработка, комплектующие наши, производство всего: начиная от разработки до внедрения и сопровождения данных систем — все это мы осуществляем собственными силами совместно с нашими партнерами. „УУППО“ могут все качественно сделать, поэтому мы выбрали именно это предприятие. Мы очень надеемся, что это будет качественная продукция», — сказал генеральный директор АО «РиМ ТД» Юрий Алексеенко.

Между компанией «Россети» и Правительством РБ в августе 2017 года была достигнута договоренность о налаживании более тесных контактов МРСК Сибири (входит в ПАО «Россети») с местными производителями, готовыми поставлять продукцию для нужд энергетиков; было подписано соответствующее соглашение. В результате уже в феврале 2018 года на Приборостроительном объединении началось производство продукции для электросетевого комплекса. Предприятие планирует расширять линейку выпускаемых изделий для гражданского сектора.