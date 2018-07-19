На молокозаводе СХ ПАО «Белореченское» открыта новая производственная линия

На молокозаводе СХ ПАО «Белореченское» запустили линию продукции в ПЭТ бутылке. Для Усолья-Сибирского и Усольского района Иркутской области это абсолютная новинка. В бутылки объемом 0,33 литра будут разливать йогурт и молочные коктейли, 1 и 1,4 литра — молоко.

Молочную линию монтировали по специальному заказу — это самое современное на сегодняшний день оборудование. Ежечасная производительность — 3000 бутылок.

Новую линию обслуживают новые работники. На протяжении многих лет «Белоречье» создает рабочие места. Так на молокозаводе работают 120 человек, а в целом на предприятии — более трех с половиной тысяч.

«Белоречье» производит 140 тонн молока ежедневно. На фермах сельхозпредприятия содержится 7000 голов фуражных коров.