Спуск МРК «Орехово-Зуево» на Зеленодольском СЗ

На АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан в рабочем порядке спущен на воду МРК проекта 21631 «Буян-М» «Орехово-Зуево».

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные местой епархией.

18 июля 2018 года Владыка приезжал на завод освящать МРК, который «скоро отправится на боевую службу».

МРК был заложен 29 мая 2014 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ