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Судостроение и судоходство

Спуск МРК «Орехово-Зуево» на Зеленодольском СЗ

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На АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан в рабочем порядке спущен на воду МРК проекта 21631 «Буян-М» «Орехово-Зуево».

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные местой епархией.

18 июля 2018 года Владыка приезжал на завод освящать МРК, который «скоро отправится на боевую службу».

МРК был заложен 29 мая 2014 года.

  •  © vk.com

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

  •  © vk.com

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

  •  © vk.com

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Зеленодольский судостроительный завод, малый ракетный корабль, 21631, Зеленодольск
  • Нет аватара altman66
    19.07.1809:46:09

    Судя по деревянному трапу и углу его возвышения относительно земли, корабль уже на воде

    #1053148
    • A_SEVER A_SEVER
      19.07.1809:48:41

      Судя по деревянному трапу и углу его возвышения
      Судя по воде за кормой МРК…    

      #1053149
      • Нет аватара altman66
        19.07.1811:41:24

        На первом фото за кормой воды не видно    На третьей, когда фото в сторону носа.но там интересный ракурс   

        #1053189
        • A_SEVER A_SEVER
          19.07.1811:58:40

          На первом фото за кормой воды не видно
          •  © Фото из открытых источников

          #1053195
          • Katamaran Katamaran
            19.07.1812:20:10

            Вот так, только по воле божьей и узнаем о событиях во флоте.

            #1053205
          • Нет аватара altman66
            19.07.1815:09:27

            а разве не кусок ворот?

            #1053301
  • Нет аватара g1v2
    19.07.1812:19:04

    По идее грозились до конца года сдать. Интересно успеют ли?

    #1053203
    • Human RS Human RS
      19.07.1814:19:12

      Судя по фоткам ниже, которые удалось нарыть, МРК в высокой степени готовности и вероятно успеют сдать.

      #1053271
  • Максим Алпеев
    19.07.1813:49:01

    •  © i68.tinypic.com

    #1053248
    • Katamaran Katamaran
      19.07.1814:13:20

      Это «Орехово-Зуево»?

      #1053265
      • Human RS Human RS
        19.07.1814:18:08

        Да. Еще фото:

        •  © pp.userapi.com

        •  © pp.userapi.com

        •  © pp.userapi.com

        •  © pp.userapi.com

        •  © pp.userapi.com

        #1053270
        • Katamaran Katamaran
          19.07.1814:23:28

          Врятли сдадут. Еще переход, еще испытания. Если только, как Горшкова. Флаг подняли, а теперь продолжаем испытания.

          #1053279
          • Human RS Human RS
            19.07.1814:30:18

            Испытания то уже отработаны на серии кораблей, Вышний Волочёк вон недолго мурыжили, а переход похоже скоро будет — коммуникации почти все проложены раз отделка идет, оборудование вовсю монтируется, электропитание есть, многое вооружение тоже уже на месте.

            #1053287
      • Максим Алпеев
        19.07.1814:29:47

        Если сильно приблизить, можно рассмотреть «Зуево»

        #1053284
  • vinni-pux80.livejournal.com vinni-pux80
    19.07.1813:55:59

    мне вот интересно, если я неверующий и служу на этом корабле, то я тоже должен участвовать в этом бреде

    #1053252
    • Katamaran Katamaran
      19.07.1814:13:01

      мне вот интересно, если я неверующий и служу на этом корабле, то я тоже должен участвовать в этом бреде

      На войне атеистов нет

      #1053264
      • vinni-pux80.livejournal.com vinni-pux80
        19.07.1814:15:31

        вранье — мой дед был убежденным атеистом, и прошел таким все войну

        #1053267
        • Katamaran Katamaran
          19.07.1814:17:25

          Вы деду патроны подносили или только со слов его знаете?

          #1053269
      • Human RS Human RS
        19.07.1814:21:16

        Есть атеисты, и сотрудники спецподразделений антитеррора тому пример, там атеизм весьма распространен и среди сотрудников с боевым опытом.

        #1053274
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