Первый в России сборочно-испытательный комплекс для выпуска компрессорных агрегатов, предназначенных для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, был запущен на предприятии «Казанькомпрессормаш» (входит в группу ГМС) в Зеленодольске республики Татарстан. Мощность комплекса достигает 130 МВт, что делает его одним из самых крупных в мире.

На территории возведено 17 зданий и сооружений, объем инвестиций в проект составил 10,7 млрд рублей, говорится в презентации предприятия.

Первый компрессорный агрегат уже изготовлен для «Балтийского СПГ» (проект «Русзимальянса»), в завершающей стадии находится установка для «Мурманского СПГ». «Спроектирован с нуля, изготовлен и готов к испытаниям первый уникальный компрессорный агрегат. Ранее эта технология была доступна только в США и Японии», — сообщил гендиректор «Группы ГМС» Артем Молчанов.

Продукция комплекса может применяться не только на крупнотоннажных СПГ-заводах, но и на нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих предприятиях, а также для задач добычи и транспорта природного газа.

Ключевые заказчики нового производства — «Газпром» и «Новатэк». Уникальные агрегаты были разработаны и изготовлены в условиях жестких санкционных ограничений. Команду на запуск объекта дал президент России Владимир Путин в режиме телемоста в ходе саммита Россия — АСЕАН.

В ходе проведённых специалистами Госкорпорации Ростех лётных