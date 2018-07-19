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Фотофакты

Строительство станции метро «Беломорская» в Москве

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

Строительство станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена идёт на действующем перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Строительство станции началось в 2016 году и должно завершиться в конце этого года. На фото хорошо видны временные перегородки, отделяющие платформу станции от действующих тоннелей метро.

После завершения строительства «Беломорская» будет такой:

  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru

Обратите внимание — на платформе станции уже уложен гранит:

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

Ранее на эту тему: 10.07.2017, 01.12.2017

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Москва, метро, Замоскворецкая линия
  • Антон Никонов Антон Никонов
    19.07.1815:50:44

    На концепте выглядит симпатичнее, чем «Ховрино», которая получилась форменным уродцем.

    #1053321
    • A_SEVER A_SEVER
      19.07.1815:56:46

      выглядит симпатичнее, чем «Ховрино»,
      Согласен. Впрочем, посмотрим, что получится в реальности.

      #1053323
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