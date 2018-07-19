Строительство станции метро «Беломорская» в Москве





© Фото с сайта nashtransport.ru

Строительство станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена идёт на действующем перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Строительство станции началось в 2016 году и должно завершиться в конце этого года. На фото хорошо видны временные перегородки, отделяющие платформу станции от действующих тоннелей метро.

После завершения строительства «Беломорская» будет такой:



© Рендер с сайта stroi.mos.ru

Обратите внимание — на платформе станции уже уложен гранит:



© Фото с сайта nashtransport.ru

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