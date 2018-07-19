На Прегольской ТЭС подан газ на пункт подготовки газа



Входной блок фильтрации в составе ППГ

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В Калининграде продолжается возведение Прегольской ТЭС. Заказчиком строительства является компания «Калининградская генерация». Управление проектом осуществляет ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией». Генеральный подрядчик — ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

Как сообщает пресс-служба ООО «Калининградская генерация», в настоящее время осуществлена подача газа на пункт подготовки газа (ППГ). Здесь происходит очистка топлива для энергоблоков ТЭС. Далее следует этап подготовки к первому розжигу турбин.

ППГ, изготовленный компанией ЭНЕРГАЗ , установлен на территории Калининградской ТЭЦ-2, с которой соседствует строящаяся электростанция. Пункт подготовки газа — это технологическая установка, включающая в себя несколько блок-боксов с оборудованием различного назначения, которые при монтаже состыкованы между собой в единое здание с общей кровлей.

Помимо входного блока фильтрации и системы тонкой очистки газа пункт оснащен узлом дренажа конденсата с подземным резервуаром, блоком коммерческого учета газа с ультразвуковыми расходомерами, узлом подогрева газа, системой редуцирования. Для определения компонентного состава и теплотворной способности топлива ППГ также укомплектован потоковым газовым хроматографом непрерывного действия (калориметром) с устройством отбора проб.

Многоблочный пункт подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» будет работать в автоматическом режиме. Локальная САУ интегрируется в АСУ ТП Прегольской ТЭС и обеспечит дистанционное управление оборудованием , контроль загазованности в помещении, вывод информации о состоянии всех элементов и систем ППГ на панель оператора.

Давление газа на входе в ППГ варьируется в диапазоне 1,2…4,14 МПа. Номинальная производительность установки составляет 106 000 нм3/ч.



Технологическое оборудование пункта подготовки газа

© kaliningradenergy.ru

Новая электростанция будет состоять из четырех парогазовых установок электрической мощностью по 110 МВт. В составе каждой ПГУ следующее оборудование:

газовая турбина типа 6 °F .03 (PG6111FA) мощностью 77,9 МВт (ООО «Русские газовые турбины»);

.03 (PG6111FA) мощностью 77,9 МВт (ООО «Русские газовые турбины»); котёл-утилизатор (АО «Подольский машиностроительный завод»);

паровая турбина К-38-8,0 производства ОАО «КТЗ» (ПАО «Силовые машины»).

Пуск Прегольской ТЭС сделает энергосистему Калининградской области более маневренной. Первый энергоблок строители намерены пустить уже в текущем году. Четвёртый планируют ввести через год. Общая установленная мощность ТЭС составляет 456 МВт. Это будет самая мощная электростанция новой генерации, которая станет основой энергобезопасности всего региона.