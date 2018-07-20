Гигантская сахалинская клубника спешит на прилавки острова вопреки непогоде

Экоферма «Клубника от Наташи» — семейное хозяйство. Начинала его глава семьи Наталья Одинцова еще в 90-х годах, а первые кусты клубники здесь появились в 2010 году. Тогда же дело подхватили сыновья Натальи. Артем Одинцов вернулся на Сахалин после учебы в Москве и переквалифицировался в фермера. Теперь он возглавляет хозяйство и внедряет в процесс выращивания клубники самые современные технологии.

Клубника занимает на ферме 4 гектара. Чтобы теплолюбивые растения чувствовали себя здесь комфортно, земля под кустами укрыта специальным материалом — он прогревает почву и препятствует росту сорняков. Химикаты на экоферме не применяются, а уход за клубникой основан на ручном труде. Сейчас на прополке работает четыре человека. На время уборки урожая предприятие привлекает дополнительно порядка 20 рабочих — уже идет запись на сбор ягоды.

"В самом начале нашей работы с клубникой пришло понимание, что выращивать что-либо в открытом грунте с нашим климатом — вещь рисковая, поэтому нужно переходить на защищенный грунт. Велась работа по проектированию теплиц на протяжении трех лет, потом строили, проверяли. И наконец в этом году накрыли первую стометровую теплицу. Теперь у нас их две — 100 и 25 метров. В маленькой теплице мы проводим передовые эксперименты с торфом и компостом, комбинированием грунтов. 100-метровый парник аналогичен тем, что стоят на Хоккайдо и выдерживают большие снега. И в нем можно получать ягоду с ранней весны до поздней осени. Также в нем можно установить второй дополнительный каркас, и зимой гонять в ней теплый воздух и получать урожай даже зимой", — рассказывает генеральный директор экофермы Артем Одинцов.

Он добавил, что все технические решения конструкции были разработаны и применены с нуля. В дальнейшем в таких теплицах фермеры планируют установить климат-контроль и автоматические регуляторы проветривания, реагирующие на температурные показатели. Хозяйство планирует переходить на тепличное выращивание клубники в специально подготовленной почве — в закрытом грунте растения дают гигантские, сладкие плоды.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, с 2017 года клубничная экоферма получает господдержку на свое развитие.

«В прошлом году хозяйство произвело 12 тонн ягоды для реализации на рынках Сахалинской области. В минувшем году в рамках господдержки хозяйство получило 1,25 млн рублей на закладку клубники в качестве компенсации за посадочный материал, который они завезли с материка. Также в минувшем году на средства госпрограммы они купили трактор „Киото“ с навесным оборудованием — на 870 тысяч, а также около 60 тысяч получили на повышение плодородия земель», — сообщила референт областного минсельхоза.

Она подчеркнула, что хозяйство Одинцовых уникально тем, что на Сахалине мало кто занимается промышленным производством ягодных культур. В то же время, это очень востребованный в области продукт.

Пока основная ягода не подошла, клубнику можно приобрести на экоферме по предварительной записи. А уже со следующей недели в городе откроются традиционные палатки. Хозяйство продает здесь клубнику по цене от 500 до 700 рублей за кг — это примерно 2 литра.