Переход буксирного каравана с опорной частью блок-кондуктора по Волго-Каспийскому каналу

Из морского порта Астрахань 18 июля по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу к нефтяному месторождению им. Ю. Корчагина в северной части Каспийского моря начался переход буксирного каравана, которым транспортируется опорная часть блок-кондуктора, предназначенная для обустройства месторождения.

Это уже второй крупногабаритный объект, переход которого в район северной части Каспийского моря в этом году обеспечивает Астраханский филиал.

Специалистами службы навигационно-гидрографического обеспечения филиала выполнены все необходимые предварительные промеры на пути следования каравана, которые позволят безопасно выполнить буксировку данного объекта. Во время движения каравана ими постоянно осуществляется мониторинг текущей навигационной обстановки на всех участках маршрута движения каравана по ВКМСК.

Лоцманская служба Астраханского филиала во взаимодействии с операторами СУДС Астрахань филиала одновременно обеспечивает лоцманскую проводку каравана.

Ожидается, что буксирный караван выйдет в северную часть Каспийского моря 21 июля 2018 года.