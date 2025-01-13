Начались швартовные испытания танкера-химовоза проекта RST 25/7

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК начались швартовные испытания судна проекта RST 25/7 «Волготранс-2502». Танкер-химовоз строится по заказу предприятия ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг судоходной компании-заказчику.

Судно строится ЮЦСС ОСК в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов.

На танкере запущены главные двигатели, проведены пуско-наладочные работы якорно-швартовных лебёдок, гидравлических станций подъёма мачт и грузовых устройств. Ведутся подготовительные работы по запуску судовой подстанции в составе вспомогательных и аварийного дизель-генераторов.

Напомним, судно было спущено на воду в августе 2024 года.

«Волготранс-2502» − судно нового поколения «река-море» с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. Танкер будет перевозить нефтепродукты, растительные масла и любые химические грузы. «Волготранс-2052» отвечает всем международным требованиям, включая двухотсечную непотопляемость.

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