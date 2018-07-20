Подмосковные больницы получили 85 новых машин скорой помощи

Губернатор Московской области 20 июля вручил ключи от машин скорой помощи руководителям филиалов Московской областной станции скорой медицинской помощи: в 37 муниципалитетов направлено 85 новых единиц техники. Новые автомобили класса «В» и «С» появятся в Коломне, Одинцове, Подольске, Клину, Королеве и Красногорске.

Все машины готовы для проведения оперативных мероприятий скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

В 2014 году в Подмосковье работала 761 машина скорой помощи, почти половина из них имела стопроцентный износ. В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено около 500 автомобилей на сумму 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, в регионе не осталось ни одной машины старше пяти лет. В 2019 году планируется приобрести примерно 89 машин скорой помощи и необходимого медицинского оборудования на сумму 319,4 миллиона рублей.