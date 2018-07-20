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Транспорт и логистика

Подмосковные больницы получили 85 новых машин скорой помощи

  •  © mosreg.ru

Губернатор Московской области 20 июля вручил ключи от машин скорой помощи руководителям филиалов Московской областной станции скорой медицинской помощи: в 37 муниципалитетов направлено 85 новых единиц техники. Новые автомобили класса «В» и «С» появятся в Коломне, Одинцове, Подольске, Клину, Королеве и Красногорске.

Все машины готовы для проведения оперативных мероприятий скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

В 2014 году в Подмосковье работала 761 машина скорой помощи, почти половина из них имела стопроцентный износ. В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено около 500 автомобилей на сумму 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, в регионе не осталось ни одной машины старше пяти лет. В 2019 году планируется приобрести примерно 89 машин скорой помощи и необходимого медицинского оборудования на сумму 319,4 миллиона рублей.

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-vruchil-podmoskovnym-vracham-klyuchi-ot-85-novykh-mashin-skoroi-pomoshi

Московская область, скорая помощь, модернизация здравоохранения
  • CryNet CryNet
    20.07.1821:52:01

    •  © img2.fedpress.ru

    •  © mosreg.ru

    •  © mosreg.ru

    •  © img2.fedpress.ru

    •  © img2.fedpress.ru

    •  © img2.fedpress.ru

    •  © mosreg.ru

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/c1pRGfRwQ_E?rel=0&showinfo=0

    #1053840
    • Human RS Human RS
      20.07.1822:14:04

      Приятная мелочь — в видеорепортаже видно, что в реанимобилях (кстати мои любимые Газели Некст) почти все реанимационное оборудование российского производства (полагаю и прочие медицинские принадлежности наверное тоже). Еще интересно было бы посмотреть салон реанимобилей перинатальных центров на тему чье неонатальное оборудование — нашего холдинга Швабе или импорт (хотя я думаю все же первое).

      Страна «бензоколонка», хе-хе…    

      Отредактировано: Human RS~22:14 20.07.18
      #1053850
      • CryNet CryNet
        21.07.1803:56:42

        По Москве ходят «ЛиАЗы» с ЯМЗшными двигателями, в Подмосковье новенькие «скорые» «Газельки» с рос. оборудованием… вот что санкции животворящие делают    

        #1053920
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