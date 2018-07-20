Рязанский нефтеперерабатывающий завод продолжает модернизацию

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») завершила масштабную реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 проектной мощностью 8 млн т/год на своём заводе в Рязани. Общий объем инвестиций составил 4,5 млрд руб.

Модернизация установки позволила компании увеличить отбор светлых нефтепродуктов с 57,2% до 58,3%.

Роснефть реализует программу модернизации российских НПЗ, направленную на дальнейшее повышение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, увеличение объемов выпуска моторных топлив высокого экологического класса, повышение конкурентоспособности и прибыльности российских НПЗ компании.

В ходе работ на РНПК была усовершенствована система управления технологическим процессом на установке ЭЛОУ-АТ-6, оптимизирована система теплообмена и повышена энергетическая эффективность объекта.

Установленное оборудование отвечает самым строгим требованиям обеспечения экологической и производственной безопасности.

Также значительный объем работ произведен по замене канализационных сетей, систем пожаротушения, запорной арматуры, восстановлению железобетонного постамента, эстакад технологических трубопроводов. Благоустроены подъездные дороги и территория объекта для комфортной работы персонала.

Работы были начаты в июне прошлого года.

В результате последовательной модернизации производства РНПК в марте 2018 годаг приступила к выпуску высокооктанового автомобильного бензина АИ-100, первая партия которого была поставлена для гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

В ходе предыдущих этапов модернизации Рязанский нефтеперерабатывающий завод пролёл капитальный ремонт установки по производству битума и начал выпуск дорожных битумов соответствующих современным требованиям межгосударственного стандарта.

Также завод провел реконструкцию газофракционирующей установки (ГФУ) с блоком сероочистки сухих газов, парка приема и хранения сжиженных углеводородных газов.

Все проекты и этапы модернизации направлены на улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов и минимизацию воздействия производства на окружающую среду

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») — крупнейшее перерабатывающее предприятие ПАО «НК «Роснефть». Проектная мощность переработки — 18,8 млн. тонн нефти в год.

Производственные мощности АО «РНПК» включают 5 установок первичной переработки нефти, установку гидроочистки вакуумного газойля, установку производства водорода, установку сернокислотного алкилирования, установку каталитического крекинга, висбрекинг, 4 установки каталитического риформинга, 2 установки гидроочистки дизельного топлива, установку гидроочистки авиационного керосина, установку изомеризации и др.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, авиационный керосин,котельное топливо, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.