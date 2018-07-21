Добавить статью
Новые заводы и цеха

Строительство завода металлоизделий началось в Электростали

  •  © www.moscow.regnews.info

В подмосковной Электростали приступили к строительству завода по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования.

Площадь производственного здания составит более 2,4 тыс кв метров, где разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. Прилегающая территория будет обустроена подъездными путями, автостоянкой, площадками для разгрузочно-погрузочных работ.

«Объём инвестиций в проект составит порядка 100 млн рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест», — сообщает пресс-служба областного Минстроя.

Плановое завершение строительства — конец 2019 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.moscow.regnews.info/stroitelstvo-zavoda-metalloizdelij-nachalos-v-elektrostali

Московская область, Электросталь, новый завод
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,