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Дорожное строительство

Москва — единственный мегаполис мира с опережающими темпами строительства дорог

  •  © stroi.mos.ru

По результатам исследования, проведенного экспертами международного агентства Price Waterhouse Coopers, Москва — единственный мегаполис мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий

Как отметил Глава Стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин «В течение ближайших пяти лет в столице будет строиться и реконструироваться не менее 90 км дорог ежегодно, и к 2023 году будет введено 485 км дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад, 60 пешеходных переходов».

Напомним, Москва ежегодно участвует в международных исследованиях, которые оценивают город по всем ключевым градостроительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира.

Международное агентство Price Waterhouse Coopers (PWC) ежегодно сравнивает градостроительные показатели 14 крупнейших мегаполисов мира, включая Москву, по таким параметрам, как комфортность проживания, экологичность, динамика градостроительной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, отношение жителей к преобразованиям и др.

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https://stroi.mos.ru/news/khusnullin-moskva-iedinstviennyi-mieghapolis-mira-s-opieriezhaiushchimi-tiempami-stroitiel-stva-dorogh

Москва, дорожное строительство
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    21.07.1810:39:46

    Чем быстрее с этой масквой закончат, тем раньше вздохнут Регионы. Может решатся долгострои и отложки там

    #1053950
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      21.07.1811:01:28

      Нытикам минус!

      #1053952
    • Нет аватара Wasser
      21.07.1811:19:00

      Скоро везде Москва будет

      #1053959
    • Human RS Human RS
      21.07.1814:07:41

      Сколько можно повторять — в Москве стройки будут вечно, поскольку все делают за счет бюджета города.

      #1054014
    • A_SEVER A_SEVER
      21.07.1814:33:27

      Чем быстрее с этой масквой закончат
      Вы в слове из 7 букв допустили 2 ошибки — это неуд!    

      P. S. Строительство в столице это процесс бесконечный.

      #1054024
    • Артём Переев Артём Переев
      21.07.1815:54:34

      Если ты и твоя семья всю жизнь проживут в провинциальной дыре то виноват в этом будешь только ты

      #1054060
  • SemenSemenycch SemenSemenycch
    21.07.1815:30:46

    В России не существует честной конкуренции регионов пока столица России находится в крупном городе. И тут дело не в Москве, в период Российской Империи со столицей в Санкт-Петербурге было тоже самое. Нужно строить новую столицу на Урале или за Уралом с тем, чтобы законодательно размеры новой столицы были ограничены и не могли быть расширены. Сейчас в Москве проживает более 10% населения России. Это безобразие! И С позиции Москвы и с позиции России. Столицу нужно переносить!!!

    #1054050
    • Артём Переев Артём Переев
      21.07.1816:10:47

      Зачем тратить миллиарды на перенос инфраструктуру для чиновников если можно к примеру разработать на 10 лет программу по развитию Сибири,способствовать переселению туда населения и совершать в разы больше туда поездок.Как еще один пример бесполезности переноса столицы это Подмосковье в котором нет нечего хорошего и близость к кремлю не помогает

      Отредактировано: Артём Переев~16:14 21.07.18
      #1054074
  • Нет аватара Smotritel
    21.07.1816:29:45

    Строят действительно много, но в большинстве случаев эти стройки ничего не дают для улучшения городского трафика. Всё потому, что строят не то и не там. За 7 лет построена лишь одна межрайонная связка через ж/д, реально связавшая два района — эстакада около улицы Подольских курсантов. А ведь город просто разорван железными дорогами на анклавы.

    #1054078
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