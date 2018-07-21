По результатам исследования, проведенного экспертами международного агентства Price Waterhouse Coopers, Москва — единственный мегаполис мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий

Как отметил Глава Стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин «В течение ближайших пяти лет в столице будет строиться и реконструироваться не менее 90 км дорог ежегодно, и к 2023 году будет введено 485 км дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад, 60 пешеходных переходов».

Напомним, Москва ежегодно участвует в международных исследованиях, которые оценивают город по всем ключевым градостроительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира.

Международное агентство Price Waterhouse Coopers (PWC) ежегодно сравнивает градостроительные показатели 14 крупнейших мегаполисов мира, включая Москву, по таким параметрам, как комфортность проживания, экологичность, динамика градостроительной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, отношение жителей к преобразованиям и др.