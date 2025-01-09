Итоги дорожного строительства в Москве в 2024 году

За прошедший год в Москве построили:

более чем 100 км дорог;

25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов;

15 пешеходных переходов.

В августе завершили строительство очередного участка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, продлив ее от метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига.

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В марте после реконструкции открыли движение по развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, увеличив ее пропускную способность в 1,5 раза.

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Тогда же запустили путепровод через МЦД-3 рядом с аэропортом Шереметьево, развязку на шоссе в сторону аэропорта, эстакаду-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра, а также съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева».

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В июле открыли пешеходный мост, соединяющий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

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В сентябре велопешеходный мост через Яузу соединил расположенные по двум берегам объекты университетского кластера МГТУ им. Баумана.

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Открыли движение по Алтуфьевской развязке. Устаревшую «клеверную» развязку заменили современными направленными съездами с большей пропускной способностью.

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В ТиНАО открыли первую очередь дублера Калужского шоссе — трассы Мамыри-Пенино-Шарапово (Новомихайловское шоссе). Дорога улучшила транспортную доступность 320 тыс. человек, проживающих в Коммунарке, Филимонковском и Троицке.

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Запустили участок МСД от МКАД до Варшавского шоссе, включая тоннель, эстакаду со съездом с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области и автомобильный мост через реку Битца.

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В начале декабря запустили путепровод через МЦД-1 в районе станции Бескудниково, который соединил Северный и Северо-Восточный округа Москвы.

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Незадолго до Нового года открыли новый автодорожный тоннель под ж/д путями МЦД-4, соединяющий улицы Двинцев и Складочную, а также связавший Бутырский район и Марьину Рощу.

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В конце декабря состоялось открытие моста через реку Москву в створе ул. Мясищева протяженностью 231 метр. Новый автомобильный мост соединил между собой не только два района — Филевский Парк и Хорошево-Мневники, но и два округа столицы — ЗАО и СЗАО.

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Продлили МСД до Варшавского шоссе с эстакадой-съездом с внутренней стороны МКАД в сторону Московской области и тоннелем под Симферопольским шоссе, а также двумя пешеходными переходами.

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В общей сложности с 2011 по 2024 гг. дорожный каркас столицы пополнился:

1460 км дорог — 25% от существующей улично-дорожной сети;

454 искусственными сооружениями, в том числе 22 развязками на МКАД;

328 пешеходными переходами.

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