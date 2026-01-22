MAX
С 2011 года в Москве построили 1600 км дорог

1 600 км дорог — это около 30% от всей улично-дорожной сети столицы.

© www.sobyanin.ru

Также с 2011 по 2025 год:

— возвели 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75%;

— реконструировали 22 клеверные развязки на МКАД;

— построили 364 подземных и надземных пешеходных перехода.

Только в 2025 году построили и реконструировали свыше 105 км новых дорог. На карте города появились 18 новых транспортных сооружений — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Кроме того, было построено 27 пешеходных переходов.

© www.sobyanin.ru

Источник: www.sobyanin.ru

