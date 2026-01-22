С 2011 года в Москве построили 1600 км дорог
1 600 км дорог — это около 30% от всей улично-дорожной сети столицы.
Также с 2011 по 2025 год:
— возвели 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75%;
— реконструировали 22 клеверные развязки на МКАД;
— построили 364 подземных и надземных пешеходных перехода.
Только в 2025 году построили и реконструировали свыше 105 км новых дорог. На карте города появились 18 новых транспортных сооружений — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Кроме того, было построено 27 пешеходных переходов.
