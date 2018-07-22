Выдающийся успех российских школьников на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты на международных «предметных» олимпиадах. Напомним, что не так давно российские ребята вошли в тройку сильнейших сборных на математической олимпиаде в Румынии. Теперь — успех празднует сборная российских школьников на олимпиаде по биологии, которая проходила в Тегеране.Россию на международной олимпиаде представляли четыре школьника: Азат Гараев (Москва), Артём Пустовит (Москва), Ирина Ярутич (Москва) и Данил Афонин (Новосибирск).

Все они возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Это три «золота» и одно «серебро».

Олимпиада в Тегеране завершилась сегодня, 22 июля.Также российские школьники принимают участие в международных олимпиадах по химии и физике, которые проводятся в Праге и Братиславе, а также в Лиссабоне. Оба турнира завершатся 29 июля. Ожидаем отличных показателей российских участников и на этих олимпийских состязаниях по учебным дисциплинам.