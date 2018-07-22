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Образование

Выдающийся успех российских школьников на международной олимпиаде по биологии

  •  © topwar.ru

Российские школьники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты на международных «предметных» олимпиадах. Напомним, что не так давно российские ребята вошли в тройку сильнейших сборных на математической олимпиаде в Румынии. Теперь — успех празднует сборная российских школьников на олимпиаде по биологии, которая проходила в Тегеране.Россию на международной олимпиаде представляли четыре школьника: Азат Гараев (Москва), Артём Пустовит (Москва), Ирина Ярутич (Москва) и Данил Афонин (Новосибирск).

Все они возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Это три «золота» и одно «серебро».

Олимпиада в Тегеране завершилась сегодня, 22 июля.Также российские школьники принимают участие в международных олимпиадах по химии и физике, которые проводятся в Праге и Братиславе, а также в Лиссабоне. Оба турнира завершатся 29 июля. Ожидаем отличных показателей российских участников и на этих олимпийских состязаниях по учебным дисциплинам.

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https://topwar.ru/144669-vydayuschiysya-uspeh-rossiyskih-shkolnikov-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-po-biologii.html

школьники, олимпиада, биология
  • Нет аватара termometrix
    22.07.1816:26:47

    + Молодцы!Есть куда расти.Это лучший результат Сборной с 2003-го года.Хотя тогда российский школьник стал абсолютным чемпионом олимпиады в Белоруссии.

    Отредактировано: termometrix~17:21 22.07.18
    #1054416
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