Школьники завоевали 12 медалей на Открытой международной олимпиаде по биологии
Все школьники, представлявшие Россию, получили награды, а один из участников сборной стал абсолютным победителем олимпиады.
В основной сборной обладателями медалей стали:
— Владислав Владыко, Москва — золото;— Дарья Гуськова, Московская область — золото;— Роман Ермак, Москва — золото;— Никита Мурзаков, Московская область — золото;— Тимур Узбеков, Самарская область — золото и звание абсолютного победителя олимпиады;— Степан Юнусов, Москва — золото.
Также Россию на состязании представляла гостевая команда, все члены которой также завоевали награды:
— Матвей Дубовский, Новосибирская область — золото;— Артем Липатов, Москва — золото;— Георгий Ополихин, Челябинская область — золото;— Полина Перелешина, Москва — золото;— Ульяна Шурлакова, Москва — золото;— Иван Гиголо, Москва — серебро.
Руководителями выступили Галина Белякова (доцент биологического факультета МГУ) и Александр Рубцов (профессор биологического факультета МГУ).
В состязании участвовали школьники из 17 стран мира. Участники выполняли задания теоретического, практического и проектного туров, где они попробовали себя в реальных направлениях биологии, биотехнологий, ботаники и морских исследований.
