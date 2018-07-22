В России возродили легендарный сталинградский завод
В Волгограде возрожден знаменитый алюминиевый завод, а на очереди реанимация ещё более легендарного «Сталинградского тракторного». О том как это происходит расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после сводки промышленных новостей.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GK14LxH0e6Q
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- Евгений Супер
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