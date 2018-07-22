В России возродили легендарный сталинградский завод

В Волгограде возрожден знаменитый алюминиевый завод, а на очереди реанимация ещё более легендарного «Сталинградского тракторного». О том как это происходит расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после сводки промышленных новостей.

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