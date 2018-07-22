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В России возродили легендарный сталинградский завод

В Волгограде возрожден знаменитый алюминиевый завод, а на очереди реанимация ещё более легендарного «Сталинградского тракторного». О том как это происходит расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после сводки промышленных новостей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GK14LxH0e6Q

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    22.07.1819:41:27

    Евгений, ну нельзя же так!

    Весь выпуск посвящён металлургии и машиностроению.    

    Это ж у скольких людей сейчас как кость в горле встанет! Не толерантно это.

    А вообще с Русалом интересная история. Сколько было шума и воя по поводу санкций против Дерипаски и Русала. Сколько «людей» уже руки потирали: «Ну сейчас Русал задавят, а потом и за остальных примутся!».

    И как-то всё затихло. Почему?

    Потому что пошли новости:

    — Русал продолжает работать,

    — Русал вновь запустил боксито-глиноземный комплекс в Гвинее,

    — Русал восстанавливает производство на Сталинградском заводе.

    И либералы сразу потеряли интерес к Русалу.   

    #1054499
    • Human RS Human RS
      22.07.1822:04:55

      И либералы сразу потеряли интерес к Русалу.

      У них еще и память как у рыбок гуппи, у этих идиотов в головах уже другие темы вроде саммита Путина и агента Кремля Дональда Дака. Правда они и это забудут напрочь через пару недель…

      #1054567
    • Нет аватара siberia2012
      22.07.1822:30:02

      Сталинградский завод. Как звучит, а? Тут один актёр Ефремов, заявил дескать нам не нужна тяжёлая промышленность. Мы ж не СССР, зачем наступать на те же грабли. А я подумал, слава Богу ты пошёл в актёрское…

      Отредактировано: siberia2012~22:32 22.07.18
      #1054575
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        22.07.1823:08:53

        Он вроде не актёр, а алкаш.

        Отредактировано: Natiksoldatik~23:09 22.07.18
        #1054590
  • Корбен Далас Корбен Далас
    22.07.1821:20:45

    Спасибо за выпуск, выше всяких похвал, впрочем — как обычно!   

    #1054546
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