ПО «Промсвязь» развивает контрактное производство электроники в Свердловской области

Екатеринбургское производственное объединение «Промсвязь» к концу 2018 года намерено выручить более 100 млн. рублей на контрактном производстве электроники.





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Как отметил директор по развитию ПО «Промсвязь» Федор Селютин, развивать данное направление предприятие начало в 2015 году. На протяжении двух последних лет ежегодный рост спроса на услуги контрактного производства достигал 100%, объем выручки увеличился в 5 раз: с 20 до почти 100 млн. рублей. Ключевые заказчики — уральские инжиниринговые компании и конструкторские бюро, а также производители электроники и электротехники, которым необходим выпуск небольших партий продукции.

«Монтаж элементов на печатную плату, включая BGA, производство электронных изделий, изготовление кабелей, жгутов и подобной продукции малыми партиями (от нескольких десятков штук) — настоящая проблема для компании, которая не имеет собственного производства. Такие заказы не берут массовые производители в России и за рубежом, им неинтересно, — рассказывает Федор Селютин. — Таким образом возникает целая ниша, которую занимает контрактное производство. Наша экономика не в величине партий, а в стоимости — малая партия всегда дороже, особенно если она опытная, и под нее нужно адаптировать производство с нуля. Но это дешевле организации собственного производства, которое впоследствии нужно чем-то загружать для постоянной работы».





© Фото из открытых источников

Также директор по развитию ПО «Промсвязь» добавил, что постоянный рост спроса на услуги контрактного производства, в том числе опытных партий различного оборудования, демонстрирует высокий инновационный потенциал небольших предприятий Уральского региона.

Справочная информация:

Производственное объединение «Промсвязь» (входит в одноименный холдинг) — современное научно-производственное предприятие полного цикла. Завод был основан в 1939 на базе ремонтных мастерских Министерства Связи СССР в Екатеринбурге. В течение последующих 75 лет он прошел несколько этапов развития, в том числе этапы производства релейного, аналогового и цифрового оборудования связи.

Сегодня ПО «Промсвязь» обеспечено высокотехнологическими производственными мощностями. Завод разрабатывает и выпускает сложные системы технологической и диспетчерской связи. Одно из перспективных направлений его бизнеса — услуги контрактного производства электроники. Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной по ИСО 9001-2008 и военному стандарту ГОСТ-РВ0015, позволяющему поставлять продукцию предприятиям ВПК РФ.

ПО «Промсвязь» является официальным поставщиком «Газпром», «Татнефть», «Славнефть», ММК и других крупнейших российских компаний. География поставок оборудования охватывает всю Россию, а также страны ближнего зарубежья.