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Экспорт

Сборы «Фиксиков» за рубежом превысили $1 млн

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/

Сборы российского анимационного фильма «Фиксики. Большой секрет» за рубежом превысили $1 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе проекта «Фиксики».

"По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» преодолел отметку в $1 млн по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал $572 тыс., то есть более половины своего международного бокс-офиса", — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что фильм увидели в кинотеатрах пяти стран региона: Мексики, Перу, Чили, Боливии и Эквадора.

Директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» (официального дистрибьютера мультфильма) Катерина Пшеницына отметила, что в Мексике мультфильм «держался в прокате» в течение двух месяцев, и добавила, что на кинорынке в Торонто в сентябре стартуют продажи сиквела мультфильма.

Кроме Латинской Америки, фильм вышел до этого в Турции, странах Балтии, Болгарии. В августе фильм покажут в Южной Корее, а затем — в странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.

Полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» создан анимационной компанией «Аэроплан» (Россия) совместно с компанией «Блиц Фильм» при поддержке Фонда кино России. В РФ он вышел в прокат в октябре 2017 года, его сборы в России и СНГ составили 452 млн рублей, кинокартину увидело свыше 2,2 млн зрителей.

Фильм стал развитием популярного мультипликационного мультсериала «Фиксики», который был показан в 80 странах мира. Сейчас компания «Аэроплан» готовит к выпуску в 2019 году следующий полнометражный фильм о «Фиксиках» и заканчивает производство третьего сезона сериала с расчетом на международное распространение.

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Экспорт, кинематограф
  • Нет аватара Мафусаил
    23.07.1817:19:55

    Реально класный мультик, как и Машенька ;)

    #1054892
  • Вова-Н Вова-Н
    23.07.1818:17:12

    Наши мультики и раньше были хорошие, а сейчас ещё и мир завоёвывают.

    Самому так же порой приходится смотреть мульты со своими детьми. Приучил их смотреть наши, а Губку Боба категорически запретил — отупляющий мульт.

    В наших мультах помимо развлечения ещё и обучение идет, в тех же фиксиках, пин-код смешарики, лунтик и прочих.

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    #1054911
    • Нет аватара Юрген
      23.07.1818:25:25

      Самому так же порой приходится смотреть мульты со своими детьми. Приучил их смотреть наши, а Губку Боба категорически запретил — отупляющий мульт.

      Губка Боб во-первых, не для детей, а для подростков (13-18), во-вторых, чисто для американцев про американские внутряки. Нашим детям если смотреть, они половину просто не поймут.

      В общем, да, неугонафик.

      #1054912
      • Вова-Н Вова-Н
        23.07.1818:40:24

        Так ведь если не запрещать, то смотрят губкабоба (детям от 2 до 10) по диснею вроде его гоняют. Но я им чаще включаю наши мультканалы, но старшие то сами чего хотят смотрят, это тока младшие смотрят, что им включили. Но всё равно хотя бы от губкабоба их отучил, щас они и сами его не включают.

        #1054919
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