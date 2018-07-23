Сборы «Фиксиков» за рубежом превысили $1 млн

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/

Сборы российского анимационного фильма «Фиксики. Большой секрет» за рубежом превысили $1 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе проекта «Фиксики».

"По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» преодолел отметку в $1 млн по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал $572 тыс., то есть более половины своего международного бокс-офиса", — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что фильм увидели в кинотеатрах пяти стран региона: Мексики, Перу, Чили, Боливии и Эквадора.

Директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» (официального дистрибьютера мультфильма) Катерина Пшеницына отметила, что в Мексике мультфильм «держался в прокате» в течение двух месяцев, и добавила, что на кинорынке в Торонто в сентябре стартуют продажи сиквела мультфильма.

Кроме Латинской Америки, фильм вышел до этого в Турции, странах Балтии, Болгарии. В августе фильм покажут в Южной Корее, а затем — в странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.

Полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» создан анимационной компанией «Аэроплан» (Россия) совместно с компанией «Блиц Фильм» при поддержке Фонда кино России. В РФ он вышел в прокат в октябре 2017 года, его сборы в России и СНГ составили 452 млн рублей, кинокартину увидело свыше 2,2 млн зрителей.

Фильм стал развитием популярного мультипликационного мультсериала «Фиксики», который был показан в 80 странах мира. Сейчас компания «Аэроплан» готовит к выпуску в 2019 году следующий полнометражный фильм о «Фиксиках» и заканчивает производство третьего сезона сериала с расчетом на международное распространение.