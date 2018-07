Холдинг «Швабе» отмечен наградами за первый переносной инкубатор российского производства

Холдинг «Швабе» наградили 4 медалями и специальным призом на III Международной выставке технических инноваций, патентов и изобретений Invent Arena. Мероприятие прошло в чешском городе Тршинеце.

Инкубатор «Бонни» для новорождённых разработан сотрудниками предприятия Холдинга «Швабе» — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Запуск изделия в серийное производство состоялся в конце 2017 года. Конструкция выполнена из композитных материалов. Масса оборудования составляет всего 7 кг, но при этом «Бонни обладает всем необходимым функционалом.

Устройство может использоваться как в стационарных условиях, так и для транспортировки на дальние расстояния, в том числе в труднодоступных регионах. Такими инкубаторами планируется оснащать вертолеты в рамках соглашения по адаптации медоборудования для санитарной авиации Свердловской области.

Среди преимуществ «Бонни» по сравнению с аналогами — небольшие размеры и вес, прозрачная крышка, комфортная внутренняя конструкция, а также возможность подключения дополнительного медицинского оборудования и обследования младенцев. Разработка соответствует международным стандартам безопасности при транспортировке новорожденных — Certified Emergency Nurse (CEN).

Переносной инкубатор «Бонни» удостоен диплома и золотой медали от организаторов выставки Invent Arena. Кроме того, инновационный проект наградили дипломом и серебряной медалью от National Association of Inventors (Македония), золотой медалью международной ассоциации WIPO, золотой медалью с изображением Николы Теслы от Belgrade Association of Inventors (Сербия), а также специальным призом от Inventor Agency for Promotion Ltd (Польша).