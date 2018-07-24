Строительство пограничных кораблей на СФ «Алмаз»

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Санкт-Петербург, ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз». Слева направо:

пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник» (спущен 18.04.18)

пограничный сторожевой корабль «Керчь» проекта 10410 «Светляк» (спущен 08.06.18)

пограничное патрульное судно «Камчатка» проекта 22120 «Пурга» (спущено 17.05.18)

Фото автора, 20 июля 2018 года. Теперь можно сравнить размеры кораблей разных проектов!