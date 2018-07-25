В Нижегородской области открылось импортозамещающее производство акриловых дисперсий

Новое производство акриловых дисперсий «Компании Хома» открылось 24 июля в Дзержинске Нижегородской области. Проект входит в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности России.

Мощность нового производства — 12 тыс. тонн сополимерных акриловых дисперсий в год. Было создано 15 высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту составил 530 млн рублей, в том числе средства Фонда развития промышленности — 150 млн рублей.

В сентябре при реализации второго этапа инвестпроекта состоится открытие линии поливинилацетатных дисперсий. На этом участке будет создано еще десять рабочих мест.

Общий объем инвестиций по этим двум импортозамещающим проектам — 1 млрд 332 млн рублей

Как отметил на церемонии открытия производства генеральный директор «Компании Хома» Сергей Новиков, сополимерные акриловые дисперсии разработаны нижегородскими учеными. По его словам, до сих пор подобные продукты закупали за рубежом, хотя они востребованы во многих отраслях отечественной промышленности.

«Потребность в акриловых дисперсиях есть у предприятий мебельной, приборостроительной, строительной, химической промышленности: это тара, упаковка, полуфабрикаты для производства скотча и этикеток, обойные покрытия и так далее. Предприятие планирует выходить и на экспортные рынки — в Казахстан, Киргизию, Иран и Пакистан», — отметил Новиков.

«Компания Хома» — российский химический холдинг, в состав которого входят предприятия по производству полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных материалов для различных областей применения.

https://government-nnov.ru/?id=217402