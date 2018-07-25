В Астраханской области дали старт формированию астраханского стада герефордов мясной породы

В Астраханской области впервые в России получены отечественные эмбрионы герефордской породы мясного направления, банка данных которых в стране пока нет. Уникальный биологический эксперимент по эмбриональной трансплантации проходит в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) «Кириллов» Енотаевского района, где от низкопородных местных коров уже появились на свет 19 телят элитных герефордов.

Новый метод енотаевского фермера планируется внедрить в молочное скотоводство Астраханской области. Это позволит увеличить долю генетически ценного племенного скота на более выгодных условиях, а также в короткие сроки создать на территории региона высокопродуктивное стадо первого поколения.

По сути, это суррогатное материнство, но только среди сельскохозяйственных животных. В роли суррогатных матерей — местные коровы. Спустя девять месяцев они принесли долгожданный приплод — 19 элитных телят. Все они - генетически чистые герефорды. В хозяйстве Кириллова пошли дальше и провели трансплантацию эмбрионов ещё 65 коровам. «Гинекологический осмотр животных с помощью УЗИ- аппарата показал высокий результат оплодотворения — у 50% коров», — сообщили зоотехники хозяйства. Специалисты считают, что применение трансплантации эмбрионов позволяет ускорить селекционный прогресс в пять-семь раз.

Глава КФХ признался, что остановил выбор на герефордах потому, что в настоящее время это самый высокопородный крупный рогатый скот. Рогатые иностранцы, родина которых Великобритания, отличаются крепким телосложением, прекрасно приспособлены к нашему степному климату. Рост взрослых животных выше 130 см, грудь в обхвате до 2 метров. «Растут они быстро, в еде неприхотливы», — рассказал Кириллов. губернатору. К тому же, у герефорда есть ещё одно преимущество — мелкоплодность, что значительно облегчает роды.

При должном уходе и хорошем кормлении телята растут быстро. Вес взрослых коров - до 600 кг, быков — до 850 кг. Мраморное мясо герефордов очень сочное и питательное, с равномерной жировой прослойкой.

Новый проект стал возможен благодаря тому, что Кириллов получил грант по программе «Семейная животноводческая ферма». В планах — получение статуса племенного хозяйства. А ведь пять лет назад, когда КФХ только образовалось, в распоряжении фермера был всего один сенокосный надел, три прицепных устройства и несколько голов КРС. Сейчас хозяйство имеет несколько капитальных ферм, а сенокосные угодья насчитывают 1600 гектаров.