Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту
Строители приступили к укладке рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на руководителя проекта на участке строительства моста Евгения Чибышева.
«Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — говорится в сообщении.
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Чибышев отметил, что на пролетах моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. «Между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов, всего таких швов 614, а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии», — рассказал Чибышев.
По данным инфоцентра, главное отличие строительства железнодорожной части Крымского моста от автомобильной состоит в последовательной прокладке путей от Тамани к Керчи. На автодороге строители укладывали асфальт одновременно на разных участках трассы. На Крымский мост строители вышли с участка железной дороги, готовность которой составляет более 80%.
В инфоцентре отметили, что железнодорожная часть формируется рельсошпальной решеткой из новых шпал с 25-метровыми рельсами. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Всего железнодорожники должны уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.
- Сергей Волошин
- 25.07.201811:11
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