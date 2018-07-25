Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту

Строители приступили к укладке рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на руководителя проекта на участке строительства моста Евгения Чибышева.

«Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — говорится в сообщении.

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Чибышев отметил, что на пролетах моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. «Между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов, всего таких швов 614, а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии», — рассказал Чибышев.

По данным инфоцентра, главное отличие строительства железнодорожной части Крымского моста от автомобильной состоит в последовательной прокладке путей от Тамани к Керчи. На автодороге строители укладывали асфальт одновременно на разных участках трассы. На Крымский мост строители вышли с участка железной дороги, готовность которой составляет более 80% .

В инфоцентре отметили, что железнодорожная часть формируется рельсошпальной решеткой из новых шпал с 25-метровыми рельсами. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Всего железнодорожники должны уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.