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Дорожное строительство

Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту

  •  © img.c-inform.info

Строители приступили к укладке рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на руководителя проекта на участке строительства моста Евгения Чибышева.

«Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — говорится в сообщении.

©Видео с youtube.com

Чибышев отметил, что на пролетах моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. «Между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов, всего таких швов 614, а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии», — рассказал Чибышев.

По данным инфоцентра, главное отличие строительства железнодорожной части Крымского моста от автомобильной состоит в последовательной прокладке путей от Тамани к Керчи. На автодороге строители укладывали асфальт одновременно на разных участках трассы. На Крымский мост строители вышли с участка железной дороги, готовность которой составляет более 80%.

В инфоцентре отметили, что железнодорожная часть формируется рельсошпальной решеткой из новых шпал с 25-метровыми рельсами. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Всего железнодорожники должны уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.

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http://www.c-inform.info/news/id/67409

Железнодорожный мост, Керчь, Крымский мост
  • Armine Armine
    25.07.1811:58:07

    Какая чистота на первой фотографии.    Как на простыни кладут. Накрахмаленные.    

    Новости+

    #1055478
  • koncervator koncervator
    25.07.1812:34:42

    Хочу безстыковые пути на всех жд-путях внутри крупных городов!     Да и не только крупных.

    #1055496
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