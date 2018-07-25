Типовая каюта круизного лайнера «Пётр Великий»
Такой будет стандартная двухместная каюта с балконом:
Строительство круизного лайнера «Пётр Великий» проекта PV300VD на ССЗ «Лотос»:
Солнечная палуба круизного лайнера:
На солнечной палубе будет бассейн:
Фото и рендеры с сайта mosturflot.ru
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