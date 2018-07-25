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Фотофакты

Типовая каюта круизного лайнера «Пётр Великий»

Такой будет стандартная двухместная каюта с балконом:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Строительство круизного лайнера «Пётр Великий» проекта PV300VD на ССЗ «Лотос»:

  •  © Фото из открытых источников

Солнечная палуба круизного лайнера:

  •  © Фото из открытых источников

На солнечной палубе будет бассейн:

  •  © Фото из открытых источников

Фото и рендеры с сайта mosturflot.ru

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Астраханская область, Нариманов, ССЗ "Лотос", пассажирское судно, PV300VD
  • alex4spb alex4spb
    25.07.1815:31:33

    круто!    

    интересно, какова будет стоимость суточного пребывания…

    #1055571
    • A_SEVER A_SEVER
      25.07.1815:33:24

      интересно, какова будет стоимость
      Начнут продавать билеты — узнаем!    

      #1055572
      • Вова-Н Вова-Н
        25.07.1815:42:53

        Это речной или морской лайнер?

        Я так понял в Астрахани строят.

        #1055577
        • A_SEVER A_SEVER
          25.07.1815:44:59

          Это речной или морской лайнер?
          Река-море.
          Я так понял в Астрахани строят.
          Строят в Астраханской области в городе Нариманов.

          #1055579
  • Вова-Н Вова-Н
    25.07.1815:39:43

    Сначала подумал это про офицерские каюты на ТАРКР Петр Великий, но посмотрев на фото и понял это просто фантастика.    

    Перечитал и понял, что это про круизный лайнер.

    Но наверное и у офицеров когда нить шконки такие же будут.

    #1055574
    • Нет аватара Clausson
      25.07.1821:16:15

      И зачем?

      Любой нормальный офицер предпочтет иметь в этом «лишнем» объеме дополнительный боезапас, дополнительную провизию и топливо.

      #1055653
      • Вова-Н Вова-Н
        25.07.1821:21:57

        И половину своей жизни провести в железной бочке как прапор в фильме ДМБ.

        #1055655
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