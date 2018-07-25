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Энергетика и ТЭК

Газопровод «Сила Сибири» построен более чем на 90%

  •  © news.ru

«Газпром» соорудил 1954 километра газопровода «Сила Сибири», что составляет 90,5% его линейной части. Строительство ведётся от Чаяндинского месторождения Якутска до границы с Китаем в Амурской области.

«Газ этого месторождения первым поступит в трубопровод. Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями», — говорится в сообщении «Газпрома».

Чаяндинское месторождение начали разрабатывать ввиду строительства газопровода. Оно станет базовым для Якутского центра. Объект готов на 50%.

Проект «Сила Сибири» реализуется российской корпорацией совместно с китайской компанией CNPC. Газ по нему пойдёт в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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https://news.ru/den-gi/sila-sibiri-gotova-na-90-5/

Энергетика, Газпром, газ, газопровод, Сила Сибири
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