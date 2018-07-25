Как Иркутская свалка стала популярным туристическим объектом
Друзья, не могу не поделиться своими впечатлениями о посещении Иркутской городской свалки.
Моя ненаглядная со своей сестрой задумали съездить в «музей на свалке», естественно семьями с кучей детворы. Всю дорогу (около 60 км) я супругу подкалывал, мол едем к черту на куличики посмотреть на помойку.
Когда же мы подъехали, у меня дыхание перехватило, кажется я больше детей бегал и тыкал пальцем в мусорные чудеса…
Такой флотилией встречала нас главная «помойка» города.
Кстати, вход бесплатный.
Уточню, высота каждого пешего рыцаря около 2 метров.
Далее, укреплённый форт:
Внутри же ждёт целая армия бесстрашных бойцов:
Тут же и тяжёлое вооружение:
Далее мы попадаем в мир Варкрафта престолов(не знаю как ещё назвать).
Также присутствуют персонажи немного из другой оперы, но не менее колоритные
Не забыли создатели и про нашу историю — поле боя огромное, привело и больших и маленьких в восторг!
И это ещё не всё!!! Можете в музее познакомиться с историей… Чего? Да почти всего!!!
Ну и на выходе немного техники из «безумного Макса»
Вообщем, если будете в наших краях, очень рекомендую посетить этот музей.
Находится он на 5-м километре Александровского тракта.
Благодарю за внимание.
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