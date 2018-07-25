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Своими глазами

Как Иркутская свалка стала популярным туристическим объектом

Друзья, не могу не поделиться своими впечатлениями о посещении Иркутской городской свалки.

Моя ненаглядная со своей сестрой задумали съездить в «музей на свалке», естественно семьями с кучей детворы. Всю дорогу (около 60 км) я супругу подкалывал, мол едем к черту на куличики посмотреть на помойку.

Когда же мы подъехали, у меня дыхание перехватило, кажется я больше детей бегал и тыкал пальцем в мусорные чудеса…

  •  © Фото из открытых источников

Такой флотилией встречала нас главная «помойка» города.

Кстати, вход бесплатный.

Уточню, высота каждого пешего рыцаря около 2 метров.

Далее, укреплённый форт:

  •  © Фото из открытых источников

Внутри же ждёт целая армия бесстрашных бойцов:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Тут же и тяжёлое вооружение:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Далее мы попадаем в мир Варкрафта престолов(не знаю как ещё назвать).

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Также присутствуют персонажи немного из другой оперы, но не менее колоритные

  •  © Фото из открытых источников

Не забыли создатели и про нашу историю — поле боя огромное, привело и больших и маленьких в восторг!

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

И это ещё не всё!!! Можете в музее познакомиться с историей… Чего? Да почти всего!!!

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Ну и на выходе немного техники из «безумного Макса»

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Вообщем, если будете в наших краях, очень рекомендую посетить этот музей.

Находится он на 5-м километре Александровского тракта.

Благодарю за внимание.

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Иркутск, музей, музей на свалке, свалка
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    25.07.1821:58:16

    Прикольно! Это же какой энтузиазм должен быть…

    #1055667
    • Нет аватара Сибиряк
      25.07.1822:05:46

      Сам в шоке, там сотни крупных экспонатов! И по моему все или почти все взято с этой же свалки. Рыцари с латами из барабанов стиральных машин, орки в НОРКОВЫХ шубах!

      Отредактировано: Сибиряк~22:08 25.07.18
      #1055670
    • Великоросс Великоросс
      25.07.1822:46:40

      Тот самый случай, когда из****можно сделать конфетку! Молодцы!

      #1055681
  • Нет аватара Большевик
    25.07.1822:26:38

    Детям не страшно было? Хотя они воспитаны на других ценностях.

    Кстати, почему орден ВОВ на флагах перевёрнут?    

    В целом, конечно, впечатляет.    

    #1055678
  • Human RS Human RS
    26.07.1801:09:41

    Это на месте рекультивированного мусорного полигона? Неплохо    

    #1055702
  • Нет аватара termometrix
    26.07.1801:13:44

    Браво!

    #1055703
  • Нет аватара termometrix
    26.07.1801:17:32

    ?    

    •  © Фото из открытых источников

    •  © i.ytimg.com

    #1055705
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