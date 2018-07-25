Как Иркутская свалка стала популярным туристическим объектом

Друзья, не могу не поделиться своими впечатлениями о посещении Иркутской городской свалки.

Моя ненаглядная со своей сестрой задумали съездить в «музей на свалке», естественно семьями с кучей детворы. Всю дорогу (около 60 км) я супругу подкалывал, мол едем к черту на куличики посмотреть на помойку.

Когда же мы подъехали, у меня дыхание перехватило, кажется я больше детей бегал и тыкал пальцем в мусорные чудеса…





© Фото из открытых источников

Такой флотилией встречала нас главная «помойка» города.

Кстати, вход бесплатный.

Уточню, высота каждого пешего рыцаря около 2 метров.

Далее, укреплённый форт:





© Фото из открытых источников

Внутри же ждёт целая армия бесстрашных бойцов:





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Тут же и тяжёлое вооружение:





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Далее мы попадаем в мир Варкрафта престолов(не знаю как ещё назвать).





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Также присутствуют персонажи немного из другой оперы, но не менее колоритные





© Фото из открытых источников

Не забыли создатели и про нашу историю — поле боя огромное, привело и больших и маленьких в восторг!





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

И это ещё не всё!!! Можете в музее познакомиться с историей… Чего? Да почти всего!!!





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Ну и на выходе немного техники из «безумного Макса»





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Вообщем, если будете в наших краях, очень рекомендую посетить этот музей.

Находится он на 5-м километре Александровского тракта.

Благодарю за внимание.